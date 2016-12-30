T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet'ten sürücülere yılbaşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü yılbaşı akşamında trafik denetimlerinin artacağını da duyurdu

30 Aralık 2016 16:12

Emniyet Genel Müdürlüğü,  yılbaşı gecesi araba kullanacak olan sürücüleri uyardı ve alkollü araç kullanmamaları gerektiğini belirtti.

Emniyet ayrıca yılbaşı tatili süresince alınacak trafik tedbirler kapsamında, alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda trafiği düzenleme ve denetim faaliyetlerin de arttırılacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı nedeniyle şehirlerarası ve şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunlaşacağı değerlendirilerek, vatandaşların yılbaşında güven içinde seyahat edebilmeleri için 30 Aralık 2016- 01 Ocak 2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı trafik tedbirleri alındı.

Buna göre, alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde önlem almak amacı ile sabit veya seyir halinde ekipler görevlendirilecek.

Denetimler, karayolunda akan trafiği tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak.

Alınan tüm tedbirlere rağmen kaza meydana gelmesi halinde, ilgili yardım ekiplerinin kaza mahalline hızlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla, sürücülerin güzergahları ve kavşakları tıkamaları, taşıt trafiğini bloke etmeleri önlenecek.

Buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek güzergahlardaki durumların tespiti yapılarak geciktirilmeksizin yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bildirilecek.

Terminallerde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği ve ışık gibi teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.

Alkol denetimlerine ağırlık verilerek, yasal sınırların üzerinde alkol aldıkları tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.

ETİKETLER

yılbaşıEmniyetuyarıtrafik denetleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24