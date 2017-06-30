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Dünya

Emniyet'ten Reina saldırganının yerinin NSA tarafından bulunduğu iddiasına yalanlama

IŞİD'li terörist Masharipov'un bulunduğu konumun, NSA tarafından tespit edilerek Türk makamlarıyla paylaşıldığı öne sürülmüştü

30 Haziran 2017 22:49

Yılbaşı gecesi İstanbul'un Ortaköy ilçesinde 39 kişinin öldürüldüğü "Reina katliamı"nı gerçekleştiren IŞİD’li terörist Abdulkadir Masharipov’un yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında şüphelinin konumunun Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından tespit edildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında bu konuda, Amerikan Senatosunda ifade veren bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisinin sözlerine dayandırılarak haberler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde, Reina isimli eğlence mekanına saldırı gerçekleştiren IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda şüphelinin bulunduğu konumun, Amerika Birleşik Devletleri NSA tarafından tespit edilerek Türk makamlarıyla paylaşıldığının öne sürüldüğü aktarıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu saldırıyı gerçekleştiren şahsın yer tespiti/konumu ve yakalanmasıyla ilgili olarak söz konusu ülke veya herhangi bir başka ülke makamı tarafından bir bilgi paylaşımı söz konusu olmamıştır. Şahsın yer tespiti ve yakalanmasına yönelik tüm istihbari çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmiştir."

 

 

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