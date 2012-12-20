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Emniyetten 'kör eden fener' açıklaması: Aydınlatma amaçlı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçici körlüğü neden olduğu belirtilen fenerlerin, göstericilere yönelik zor kullanma yetkisi kapsamında olmadığını açıkladı

20 Aralık 2012 13:32

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçici körlüğü neden olacağı iddia edilen el fenerlerinin 400 lümen ışık akışında değil 100-200 lümen aralığında olduğunu açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, ''Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kullanılmak üzere insan gözüne tutulduğunda geçici körlüğe neden olan el fenerleri almaya hazırlandığı'' yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatarak şu ifadelere yer verildi: "El fenerleri, haberlerde iddia edildiği gibi 400 lümen ışık akışında olmayıp 100-200 lümen aralığındadır. Sonuç olarak, olay yerinin aydınlatılması, arama faaliyetlerinin yapılması, trafik hizmetlerinin yürütülmesi ve operasyonlarda kullanılması amaçlarıyla alınan fenerler, haberlerde ifade edildiği gibi toplumsal olaylarda göstericilere yönelik zor kullanma yetkisi kapsamında maddi güç unsuru olarak kullanılmamaktadır.'' 

EGM tarafından el feneri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2012 yılında da çeşitli modellerde yaklaşık 27 bin adet el feneri alımı için ihale yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özel Harekat birimlerinde taktik ve operasyonel faaliyetlerde kullanılmak üzere farklı model ve özelliklere sahip projektör fenerlerin alım ihalesinin de yapıldığı bilgisi verildi.

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