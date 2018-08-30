Emniyetten 'Kemal Öksüz' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ermenistan Organize Suç birimleri ile İnterpol'ün Ermenistan biriminin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu Ermenistan'da tutuklanan Kemal Öksüz'le ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, bazı haber kaynaklarınca iddia edilenin aksine Kemal Öksüz'ün 'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz'ün kardeşi olmadığı belirtildi.

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"Adil Öksüz ile akrabalık bağı yok"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kemal Öksüz'ün, Giresun-Espiye nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Kemal Öksüz'ün, Adil Öksüz ile akrabalık bağının olmadığı, adı geçen kişinin halen Giresun Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama emirleri gereğince 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kaydının bulunduğu tespit edildi."

"ABD vatandaşlığı olması sebebiyle iadesi mümkün değil"

Açıklamada, Öksüz'ün geçerli seyahat belgesinin bulunmaması sebebiyle 22 Şubat 2017'de ABD İnterpol biriminden Türkiye'ye iadesi veya sınır dışı edilmesinin istendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD İnterpol biriminden alınan cevabi yazıda, şahsın ABD vatandaşlığı olması sebebiyle sınır dışı veya iadesinin mümkün olmayacağı bildirilmiş, şahsın dolandırıcılık suçundan ABD makamları tarafından 23 Ağustos 2018 tarihli kırmızı bültenle aranmakta olduğu belirlendi.

Adı geçen kişinin ABD'nin yakalama emrine istinaden, Ermenistan'da yakalanmasına yönelik haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edilmiş olup konu tarafımızca takip edilmektedir."