Emniyet'ten 'Genital arama' uyarısı

Son dönemde gözaltında keyfi genital bölge aramaları yapıldığına dair şikâyetlerin artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, bir toplantı yaparak personele 'görevi kötüye kullanmayın' emri verdi.

Sertaç Koç’un Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre EGM, il emniyet müdürlüklerinde görev yapan ilgili rütbeli personelin katılımıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda nezarethanelerde yaşanan olaylar ve vatandaşla polisi karşı karşıya getiren üst arama vakaları tartışıldı. Bu konuda adli makamlara yapılan şikâyetler personelle paylaşıldı.

Yönetmelik hatırlatıldı

Sertaç Koç’un Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre, toplantıda personele ‘ince arama’nın hangi durumlarda yapılıp yapılmadığı soruldu ve personelden üst araması konusundaki kanun ve yönetmeliklerin dışına çıkmamaları istendi.

Toplantıda, genital aramanın da sadece gerektiği durumlarda yapılması emri verildi. Yönetmeliğe göre narkotik suçlarından gözaltına alınan ve vücuduna uyuşturucu madde sakladığı sanılan şüpheliler ile nezarethanelerde kendisine, diğer şüphelilere veya personele zarar verebileceğinden korkulan şüpheliler ince aramadan geçebiliyor.

Toplantıda, gözaltı kararı olmayan ve nezarethaneye alınmayan yakalamalarda kesinlikle üst araması yapılmaması istendi. Ortada bir suç yoksa nezaret içindeki aramaların da elbise üzerinden elle ya da elektronik cihazlarla yapılması gerektiği belirtildi.

Gerekli değilse keyfi

Toplantıda, yönetmelik dışında kalan durumlarda ince aramanın keyfi olduğu, görevi kötüye kullanma anlamına geldiği vurgulandı. Şikayet olursa bu vakaların adli makamlara yansıyacağı belirtildi ve personele “Vatandaşla karşı karşıya gelmeyin” dendi. Personel ise bu konuda yaşanan sorun ve aksaklıkların yönetmeliklerin yorumlanmasından kaynaklanan farklılıklardan meydana geldiğini ilettiği kaydedildi.