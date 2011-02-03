Emniyetten Bahçeli'ye suikast uyarısı

T24 - Emniyet, MHP liderinin korumalarını çağırarak, terör örgütü DHKP-C’nin hedefinde Bahçeli ile Grup Başkanvekili Vural’ın olduğu uyarısında bulundu



Emniyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’a suikast uyarısında bulundu. MHP liderinin DHKP-C terör örgütünün listesinde yer aldığı uyarısının ardından Bahçeli’nin etrafında kuş uçurtulmuyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast düzenleneceğine ilişkin iddiaların MİT yazışmalarına girmesi tartışması devam ederken, bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için saldırı uyarısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre, MHP’nin Tunceli’deki İl Başkanlığı önüne konulan bombanın ardından emniyet bölgedeki operasyonlarını sıklaştırdı. Bombayı, DHKP-C terör örgütünün koyduğunu belirleyen emniyet, örgütün hedefinde MHP il başkanlıkları, Ülkü Ocakları ile üst düzey yöneticilerin olduğu tespitini yaptı. Üst düzey yöneticiler arasında ilk sırada ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural yer alıyor.







Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Emniyet Koruma Şubesi, bölgeden gelen istihbarat üzerine Bahçeli ve Vural başta olmak üzere MHP’nin tüm üst düzey yöneticilerine uyarı yaptı. Bahçeli’nin korumalarını emniyete çağıran yetkililer, “DHKP-C terör örgütünün listesinde Bahçeli’nin bulunduğu, olası bir saldırının sözkonusu olabileceği” bilgisini iletti. Emniyetin kendi açısından tedbirlerini yoğunlaştıracağı iletilen Bahçeli’nin korumalarına alınmasını istedikleri başka tedbir olup olmadığı soruldu.



Emniyetin uyarısı üzerine korumalar Bahçeli’nin koruma programını yoğunlaştırdı. Bahçeli’nin gideceği programların saat ve adreslerinin son ana dek gizli tutulması, her zaman kullandığı yol güzergahının değiştirilmesi, evinin önündeki korumaların uyarılması gibi bir dizi aktif önlemler alınırken, önümüzdeki günlerde MHP liderinin etrafında kuş uçurtulmayacak.





Vural: Tehditler arttı



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, konuya ilişkin olarak Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Siyasette bu tür şeyler olağandır” karşılığını verdi. Vural dün Meclis’te yaptığı basın toplantısında da son zamanlarda kendilerine yönelik tehditlerin arttığını belirterek, “biz de hedefteyiz” ifadesini kullandı.