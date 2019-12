-EMNİYETTEN 12 EYLÜL GENELGESİ ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü, 12 Eylülde yapılacak Anayasa değişikliği referandumu sürecinde, vatandaşların oylarını serbestçe kullanması ve çıkması muhtemel her türlü olaya karşı önlemlerin önceden alınması amacıyla genelge yayımladı. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal imzasıyla il emniyet müdürlerine gönderilen genelgede, Anayasa değişikliği referandumu için, referandumdan önce, referandum günü ve referandumdan sonra alınacak tedbirler üç ana başlık altında sıralandı. Genelgede, halk oylaması işlemlerinin düzenlenmesi görevinin Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde il ve ilçe seçim kurullarına ait olduğu belirtilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için bu kurullar tarafından yayımlanan kararların titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması istendi. Genelgede, güvenlik güçlerinden idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınarak tam bir tarafsızlık içinde hareket etmeleri, halk oylamasına kadar tüm illerde genel asayişin sağlanmasının yanında, her türlü tehdit, cebir ve şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi ve derhal adli tatbikat yapılması istendi. -DEVRİYE HİZMETLERİNİN PERİYODU ARTIRILACAK- Referandum sürecinde devriye hizmetlerinin periyodunun artırılacağı ve bu hizmetlerde görevli personelin yetki alanındaki en uç noktalara ulaşmasının sağlanacağı belirtilen genelgede şöyle denildi: ''Personel, görevi süresince güvenliğe ilişkin hizmetlere yönelik vatandaşla diyalog içinde bulunacak ve her zaman kolay ulaşılabilir bir konumda olacak. Yasa dışı örgütlerin, halk oylamasını sabote etmek amacıyla, devlet büyükleri, milletvekilleri ile kamu görevlilerine ve propaganda yapılacak yerlere sansasyonel amaçlı saldırı ve eylem yapabileceği dikkate alınarak ayrıntılı tedbir planları hazırlanacak. Propaganda amaçlı afiş, pankart ve duvar ilanlarının art niyetli kişi veya gruplarca tahrip edilmesi engellenecek. İlgili birimlerce bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluşlar titizlikle takip edilecek, ihlalde bulunanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacak. Miting alanları ile yol güzergahları önceden kontrol edilerek, konuşma yapılacak platform ve çevresinde gerekli aramalar yapılacak. 11 Eylül itibarıyla afiş, pankart ve ilan gibi materyallerin kaldırılması için gerekli tedbirler alınacak.''