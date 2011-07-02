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EMNİYETTE YENİ ATAMALAR ANKARA (A.A)

02 Temmuz 2011 13:43

-EMNİYETTE YENİ ATAMALAR ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müdür sınıfı personelin atamaları yapıldı. Atamalar kapsamında çok sayıda müdür sınıfı personelin görev yerinin değiştiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, emniyette görev yapan müdürlerin terfi ve atamaları dün akşam saatlerinde açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet ağı POLNET üzerinden yapılan duyuruyla, 2. sınıf emniyet müdürlüğü, 3. sınıf emniyet müdürlüğü ve 4. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden personele yeni görev yerleri tebliğ edildi. Müdür sınıfında terfi eden ve görev yerlerinde süreleri dolan personel, şark görevi için batıdan doğuya, şark görevlerini tamamlayanlar da doğudan batıya atandı. Bulundukları illerde görev sürelerini dolduran ya da terfi eden bazı personel ise ihtiyaç kapsamında batı illeri arasında görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürleri Necmi Bayrakçı, Hakan Topaktaş, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden İbrahim Alaçam, Sedat Karakaş, Ali Çamayaz bu yıl açılışı yapılması beklenen Ankara Polis Meslek Yüksekolu'na atandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Ahmet Yediparmak Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı'na, Serdar Gençoğlu ise Erzincan Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı. Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Memiş ise şark görevi kapsamında Yozgat'a tayin edildi.

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