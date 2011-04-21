-EMNİYETTE RÜTBE VE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Emniyet teşkilatında polis memurlarına yeni rütbe sistemi getiren kıdemli başpolis memur ve başpolis memuru rütbelerinin uygulanmasına başlandı. Polis memurlarının rütbe meslek dereceleri de 12 olarak değişti. ''Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre, kıdemli başpolis memur rütbesi komiser yardımcısı rütbesinden sonra 10'uncu, başpolis memur rütbesi de 11'inci meslek derecesine getirildi. Bu değişiklikler nedeniyle polis memurlarının rütbe meslek derecesi de 12 olarak değiştirildi. Bulundukları rütbede herhangi bir adli veya idari ceza almamış polis başmüfettişleri ile il emniyet müdürleri, Yüksek Değerlendirme Kurulunda görev almak için yapılacak seçimde aday olabilecek. Aday olmak isteyen polis başmüfettişleri ile il emniyet müdürleri, seçimin yapılacağı tarihten 7 gün öncesine kadar Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurması gerekecek. Yüksek Değerlendirme Kuruluna seçilecek olan polis başmüfettişi ile il emniyet müdürlerinin seçimi eşit, gizli ve genel oy esasına göre yazılı veya elektronik ortamda her yıl mayıs ayından önce yapılacak.