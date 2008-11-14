'Emniyette görevli' PKK'lı

İzmir'de bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK bombacısı 'Hogir' kod adlı N.K.'nin kendisine yardım eden PTT dağıtım görevlisi V.G.'nin üniformasını giyip resmi kurumlarda keşif yaptığı ortaya çıktı.

Terör örgütüne 2004 yılında katıldıktan sonra Kuzey Irak'taki Hakurk kampı başta olmak üzere bir çok birimde bomba, suikast, silah ve sabotaj eğitimi alan 'Hogir' kod adlı 24 yaşındaki N.K.'nin, yaklaşık 15 gün önce İzmir'e geldiği bilgisini aldıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Tüm bağlantıları, gün içerisindeki hareketleri saniye saniye terör birimlerince kayda alınan N.K.'nin boş arsada bulunan bombayı alarak saklandığı eve götürmesiyle de operasyona geçilmişti.



Olayı en az olan semtte yakalandı



İzmir'in en sakin semtlerinden birisi olan Gaziemir ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde bulunan eve geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında yapılan baskında, N.K. ile kendisine yardım ve yataklık yapan PTT dağıtım görevlileri V.G. (25) ve İ.K.'de (24), yakalanmıştı. Bomba imha uzmanlarının dedektör köpeklerle evde yaptıkları aramalarda ise, bombacının yatağının altında zaman ayarlı patlatılmaya hazır yaklaşık 500 gram A-4 patlayıcı ele geçirilmişti.



Emniyet'te görev yapmış



Gözaltına alınan ve bombacı terörisle birlikte sevkedildiği adliyede yardım ve yataklık yapmak suçundan tutuklanan dağıtım elemanı V.G.'nin yaklaşık 6 ay öncesine kadar Bozyaka Emniyet Müdürlüğü'nün de içerisinde bulunduğu alanda görevli olduğu ortaya çıktı. V.G.'nin diğer dağıtım elemanı arkadaşlarıyla sık sık emniyet müdürlüğüne çuvallar içerisinde posta getirdiği, resmi görevinden dolayı tüm birimlere de rahatca girip çıkma fırsatı bulduğu öğrenildi.



İki yıl önce girdiği KPSS'den yüksek bir puanla devlet memuru olmaya hak kazandıktan sonra PTT'ye dağıtım elemanı olarak giren V.G.'nin, emniyet müdürlüğünde çalıştığı bilgisi, meslektaşları tarafından da doğrulandı. Posta İşletmeleri Müdürlüğü yetkilileri ise, adliyeye intikal etmiş olayla ilgili açıklama yapamayacaklarını söyledi.



Olay güveni zedeledi



Geçen ağustos ayında Yağhaneler semtinde er Hüseyin Arısoy'un şehit olduğu, 17 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren B.S.'yle aynı kamplarda eğitim aldığı öğrenilen N.K.'ye iki PTT görevlisinin yardım ve yataklık yapması, aynı kurumda çalışanlara olan güveni de zedeledi. Posta işletmelerinde görevli bazı personel, operasyon sırasında ortaya çıkan gerçeğin ardından daha önce rahatca girdikleri bazı resmi ve özel kurumlarda artık aramadan geçirildiklerini, çantalarının kontrol edilmeye başlandığını söyledi.

