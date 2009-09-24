Emniyet'te eşcinsel polis tartışması

Eşcinsel görüntüleri ortaya çıkan polis müdürü M.A'nın görevinden ayrılmasının ardından Emniyet Müdürülüğü'nde 'eşcinsel polis' olur mu tartışması başladı.



Emniyet Hukuk Müşaviri Osman Karakuş’un, 'Gay polislere artık daha ılımlı bakılmalı' görüşüne rağmen, Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Başkanı Hasan Yücesan ise sınırı kesin koydu: 'AB ülkeleri belki gay polisi normal karşılar. Ama bizim teşkilatımız böyle bir ilişkiyi kaldırmaz.'

Hürriyet'in haberine göre, eşcinsel ilişki görüntüleri ortaya çıktığı için hakkında soruşturma açılan ve istifa etmek zorunda kalan Emniyet Müdürü M.A.’nın durumu 'eşcinsellerin polis ve emniyet müdürü olup olamayacağı' tartışmasını gündeme getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Osman Karakuş, Avrupa Birliği uyum sürecinde polis teşkilatının artık ‘gay’ polislere daha ılımlı yaklaşması gerektiğini savunurken, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Genel Başkanı Hasan Yücesan, 'Teşkilat eşcinsel ilişkiyi kaldırmaz' diye tepki gösterdi.

Erzincan ve Karabük’te

Eşcinsel polislerle ilgili ilk haber geçen Şubat’ta Erzincan’dan gelmişti. Bir ihbar sonucunda Erzincan Polis Okulu Müdürü Vekili H.K.’nın öğrencilerle eşcinsel ilişkiye girdiği belirlenmiş, vekil hakkındaki soruşturma tamamlanmadan kendi isteği ile emekliye ayrılmıştı.Emniyette ikinci eşcinsellik tartışması, Karabük’te yaşanan olayın ardından başladı. Bu kentte görevli M.A. adlı şube müdürünün görüntüleri bulunan bir cd Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Hakkında soruşturma açılan M.A., 25 Ağustos’ta teşkilattan istifa etti.

Dost hayatı da yaşar

Emniyet Hukuk Müşaviri Osman Karakuş, geçen Şubat’ta Antalya’da düzenlenen ‘Disiplin, Dava, Mevzuat ve Adli Yardım’ konulu seminerde, ‘dost hayatı’ yaşayan ya da eşcinsel olan polislerle ilgili şunları söylemişti: 'Bugünkü şartlarda bir polis memurunun ‘dost hayatı’ yaşaması utanç verici olarak görülüyor. Bundan sonraki dönemlerde bu tür durumlara karşı daha yumuşak bakılacak ve memuriyeti ile birinci derecede alakalı olmayan cezalar ile geçiştirilecek. Bazı ülkelerde ve Almanya’da yaptığımız incelemelerde polisin mesai dışındaki özel hayatına hiç müdahale edilmiyor. Adam gay olabilir. Ama Türkiye’de böyle bir şey mümkün değil.'

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Genel Başkanı Hasan Yücesan ise, olumsuz görüntülerin teşkilata yakışmayacağını savunarak, şunları söyledi:

'Bu kişilerin emniyet teşkilatlarında barınması mümkün değil. Bir emniyet müdürü, astları ve üstlerine yakışacak şekilde hareket etmek zorundadır. AB ülkeleri belki gay polisi normal karşılar. Ama bizim teşkilatımız böyle bir ilişkiyi kaldırmaz. Hele amir durumundaki bir insanın teşkilatta yaşaması mümkün değildir. İstifa ederek en iyi yolu seçmiş.'

Memuriyetle bağdaşmaz

İdare Hukukçusu Prof. Dr. Ülkü Azrak: Eşcinsel olup olmamak kişinin özel yaşamı ile ilgili birşeydir. Sadece mesleki yaşama yansırsa bu o zaman memuriyet göreviyle bağdaştırılamayacak bir eylem haline dönüşür. Çünkü memuriyetin 'mesleki vakarı' vardır. Bu mesleki vakara uymayan bir davranış olarak görülebilir. Ama bunun dışında özel yaşamına müdahale etmek mümkün değildir.

Kişisel tercih

İHD Genel Sekreteri Sevim Salihoğlu: Biz İnsan Hakları Derneği olarak insanların cinsel tercihleri ile ilgili bu tür muamelelere maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Tüm tercihlerde olduğu gibi cinsellik de insanın kendi tercihidir. Hiçbir şekilde onlara müdahale edilmesi, istifaya zorlanması doğru değil. Hak ve özgürlüklerde müdahale olduğu için kabul edilemez görüyoruz.

Kanunda yok

Avukat Tezcan Çakır: Devlet Memurları Kanunu’nda memuriyetten çıkarma nedenleri tek tek sayılıyor. Aralarında eşcinsellik yok. Danıştay içtihatlarına göre zina bile yüz kızartıcı suç sayılmıyor ve memuriyetten çıkarma nedeni yapılmıyor.

Danıştay’da içtihat yok

Devlet Memurları Kanunu ve Emniyet Disiplin Tüzüğü’nde açıkça suç olarak yer almasa da eşcinsel ilişkiye girenler hakkında disiplin işlemi yapılıyor. Danıştay’da ise “eşcinsel” olduğu için memuriyetten çıkartılmaya ilişkin bir örnek karar bulunmuyor. Danıştay çevreleri, Hürriyet’e, Devlet Memurları Kanunu’nda 2008 yılında yapılan değişiklikle “yüz kızartıcı, şeref ve haysiyet kırıcı suç” kavramının metinden çıkarıldığını “mesleğe yansımadığı” sürece eşcinselliğin memuriyetten çıkarma nedeni sayılamayacağı değerlendirmesini yaptılar.

İşte o madde

Devlet Memurları Kanu-nu’nun 48. maddesi devlet memurluğuna alınmanın genel ve özel şartları belirleniyor. Bu madde aynen şöyle: Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.