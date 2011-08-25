-Emniyette "branş" yönetmeliği ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği'ne göre, emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarılmayacak. Bir personel aynı anda iki branşlı olamayacak. Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü dahil olmak üzere, bu rütbeye kadar branşlaşma esas olacak. Emniyet Hizmetleri Branş Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının branşlaşma işlemlerini hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak, branşlaşma işlemlerinin ne şekilde ve nasıl yapılacağına dair esasları tespit etmek ve yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının branş işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Yönetmeliğe göre, polislik hizmetlerinin yürütülmesinde mevcut branşlar dışında özel yetenek, teknik bilgi ve beceri ile mevzuat bilgisi gerektiren yeni bir branşın oluşturulmasına ihtiyaç duyulması hallerinde ilgili daire başkanlığının teklifi, Personel Dairesi Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayıyla yeni bir branş oluşturulacak. Branş oluşturulmasına ilişkin işlemler, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülecek. Branşlar elektronik ortamda personel bilgisine sunulacak. Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi için ilgili branş kursunun görülmesi ve başarı ile bitirilmesi zorunlu olacak. Bir personel meslek yaşamı boyunca branşa aktarmaya esas teşkil edecek en fazla üç kurs alabilecek. Kurs bitimi yapılan sınavda başarılı olan personele sertifika verilecek. Branşlı personel kural olarak branşıyla ilgili görevde istihdam edilecek. Ancak, branşta ihtiyaç fazlası istihdamın ortaya çıkması, diğer hizmet alanlarında personel ihtiyacı bulunması, personel hakkında branştan çıkarma ile sonuçlanacak bir işlemin başlatılması hallerinde branş konusu hizmette aksamaya yol açmamak ve branşlı personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmemek şartıyla branşlı personel başka hizmetlerde istihdam edilebilecek. Branşa aktarılacak personelde aranacak şartlar ise şöyle: ''Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak, Personelin kendisinin belirleyeceği daha önce çalıştığı veya halen çalışmakta olduğu en az iki amirinin; liyakat, mesleki ehliyet, başarı ve işe uygunluk yönünden yazılı veya elektronik ortamda olumlu görüşünü almış olmak, Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılacak/yaptırılacak elektronik ortamdaki sınavda, ilgili branşlı daire başkanlığının belirlediği taban puanı almış olmak, İlgili branşlı daire başkanlığınca gerekli görülmesi halinde branşın gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve motivasyonu ölçmeye yönelik yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılacak sınavlardan başarılı olmak, Aktarılacak branşla ilgili kursu başarı ile bitirmek.'' -İlk defa atanan personel- Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarılmayacak. Bir personel aynı anda iki branşlı olamayacak. Havacılık, özel harekat, bomba uzmanı ve trafik branşları için belirtilen şartlardan hangisi veya hangilerinin aranmayacağı Personel Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alınarak ilgili daire başkanlıklarının branş yönergelerinde düzenlenecek. Personelin branştan çıkarılmasına ilişkin ilgili birim amirince branş komisyonuna gerekçeli teklifte bulunulacak. Hakkında branştan çıkarma talebinde bulunulan personelin durumu branş komisyonunca değerlendirilecek. Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü dahil olmak üzere, bu rütbeye kadar branşlaşma esas olacak. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulamaya geçirilmiş veya onayı alınmış branşlar, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın oluşturulmuş sayılacak. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aktarıldığı branşta görev yapmakta olan personel, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın görev yapmakta olduğu branşa aktarılmış sayılacak. Branş yönergeleri yürürlüğe girinceye kadar yürürlükteki yönergelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sonuçlandırılmış iş ve işlemler geçerliliğini koruyacak. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sonuçlandırılmamış iş ve işlemler bu Yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce branşlı personele sahip olan daire başkanlıklarının kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliklerinde ve branş yönergelerinde branşla ilgili yer alan hükümler, bu yönetmeliğin onaylandığı tarihten itibaren altı ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilecek.