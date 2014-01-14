'Emniyette 1500 kişilik yeni tasfiye listesi' iddiası

50’ye yakın ilin Kaçakçılık, Mali, Organize, Asayiş, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleriyle birlikte yaklaşık 2 bin 500 personel görevinden alınmıştı. AB’den gelen tepkiler üzerine ertelenen ‘cadı avı’na merkez teşkilatında devam edileceği iddia edildi. Merkezde görevden alınan 14 daire başkanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 50 kişinin ardından MİT ve Emniyet İstihbarat Dairesi tarafından yeni bir tasfiye listesi hazırlandığı ve 1.500 polisin görev yerinin önümüzdeki günlerde değiştirileceği iddialar arasında.

Zaman gazetesinden Bayram Kaya'nın haberine göre, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlunun da gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyet teşkilatında başlayan görevden almalar, yeni İçişleri Bakanı Efkan Ala döneminde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde yaklaşık 50 ilde KOM, TEM ve İstihbarat şubelerinde yapılan görevden almaların ardından, tasfiyelerin bu kez Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkezine sıçradığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı (İDB) tarafından ortak hazırlanan listeler, geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. İddiaya göre bakanlık yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından merkez teşkilatının tasfiyesi için onay verildi. O süreçte özellikle ‘soruşturmaya müdahale edildiği’ yönünde Avrupa Birliği’nden (AB) gelen tepkiler geniş kapsamlı ikinci bir tasfiyenin ertelenmesine sebep oldu. Ancak önümüzdeki günlerde bu listenin de devreye sokulacağı ileri sürülüyor. Özellikle merkezde görev yapan çok sayıda şube müdürü, yardımcısı ve polis memurlarıyla ilgili bilgilerin EGM Personel Daire Başkanlığı’na ulaştığı aktarılıyor. Tepki çekmemek için görevden almaların birkaç aya yayılacağı yine iddialar arasında. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görevden alınacaklar arasında bazı daire başkanları ve yardımcılarının da olduğu belirtiliyor. Öte yandan EGM merkez teşkilatında bazı daire başkanı ve yardımcılarının görevden uzaklaştırılmasının ardından teşkilat mensupları arasında ‘bizi ne zaman alacaklar’ endişesinin yayıldığı konuşuluyor. Bundan dolayı da dairelerdeki iş temposunun önceki dönemlere göre yüzde 50 azaldığı dile getiriliyor. Emniyet kaynaklarına göre, dairelerle birlikte bazı il emniyet müdürlüklerinde de yeni değişikliklerin olacağı aktarılıyor.

Geçici görevlendirme yapılmış

Bu arada görevden alınan çok sayıda daire başkanı, şube müdürü ve polisin göreve yeniden dönmek için idare mahkemelerine başvurmaları Emniyet Genel Müdürlüğü’nü de harekete geçirdi. Mahkemeye başvuranların sayısının beklenenin üzerinde olmasından dolayı EGM’nin başta Ankara, İstanbul ve Bursa olmak üzere bazı şehirlerdeki KOM şubelerinde geçici görevlendirme yaptığı öğrenildi. Teşkilat mensuplarının mahkeme kararıyla yeniden dönmeleri halinde geçici görevlendirme yapılan personeller önceki yerlerinde yeniden işbaşı yapacak.