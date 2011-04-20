-EMNİYET MÜDÜRÜ UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda bir emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kokain ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden emniyet müdürünün, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla hastaneye sevk edildiği bildirildi.