Emniyet'in Okan Özçelik savunması: İddia soyut

İstanbul ’daki Gezi Parkı eylemlerinde biber gazı kapsülüyle gözünü kaybeden Okan Özçelik, polisin atış anını görüntülemeyi başardığı halde, açılan tazminat davasında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) skandal savunmalar yapıldı.



Radikal'dan İsmail Saymaz'ın haberine göre, bir şirkette ihracat uzmanı olarak çalışan 32 yaşındaki Okan Özçelik, 1 Haziran 2013’te gösterilerin sürdüğü Gezi Parkı’na geldi. Parkın polisler tarafından boşaltıldığı saatlerde, saat 16.00’da içeriye giren Özçelik, Mete Caddesi’ne bakan kısma yöneldi ve telefonuyla o dakikaları kaydetmeye başladı.

Polis hedef alarak atış yaptı

Cep telefonu görüntülerine göre şunlar yaşandı: 30 kadar polis geri çekilirken, bir grup gösterici polisi protesto ediyordu. Çevik Kuvvet grubundaki kasklı bir polis, telefonun kadrajına girdi. Yasaya göre 45 derece eğimle havaya ateş etmesi gereken polis, biber gazı tüfeğiyle 15 metre uzakta çekim yapan Özçelik’i hedef aldı. Sol gözüne kapsül isabet eden Özçelik yere düştü. Ancak bu sırada kendi failini ve vurulduğu anı kaydeden Özçelik, İstanbul Retina Enstitüsü’nde ameliyat edildi. Göze yönelik darbenin retinayı besleyen hücreleri yok ettiği, hücrelerin yenilenmesinin mümkün olmadığı ve yüzde 90 oranında görme kaybı oluştuğu ifade edildi.

Okan Özçelik, avukatı Seda Alırsatar aracılığıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. İstanbul Vali Yardımcısı Aziz Mercan, gönderdiği savunmasında, o gün 106 kişinin gözaltına alındığını ve bu listede Özçelik’in adının bulunmadığını kaydederek, kendilerine atfedilebilecek bir hizmet kusurunun bulunmadığını savundu.





'Zarara dair belge ve bilgi bulunmamaktadır'

İçişleri Bakanlığı da “Zarara neden olan olayın idarenin eyleminden kaynaklandığına dair bir belge ve bilgi bulunmamaktadır” dedi. 9. İdare Mahkemesi ise ilkin idareye başvurulması gerektiğini belirterek, yargılamayı düşürdü. Özçelik, hem İçişleri Bakanlığı’na hem de EGM’ye başvurdu. Kurumlar ret yanıtı verince bu kez İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde dava yeniden başladı. Mahkeme, iki kurumdan savunma istedi. Yeni yanıtlar mahkemeye ulaştığında skandalın ikinci perdesi açılmış oldu.

'Ülke bütünlüğüne zarar verici gösteri'

EGM Hukuk Müşaviri Erden Sakarya 16 Mayıs’ta görderdiği savunmada idarenin ancak kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları karşılamakla yükümlü olduğunu belirterek, Özçelik’in gözünü kaybetmesinde sorumluluklarının olmadığını iddia etti. Yanıtta, “Zarara neden olan olayın idarenin eyleminden kaynaklandığına dair bir bulgu ve belge bulunmamaktadır. Davacı taraf sadece soyut iddialar ileri sürmekte, zarar ile idarenin eylemi arasında nasıl bir illiyet olduğunu ortaya koyamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.



Toplumsal güvenlik ve huzur ortamının sağlanmasında kamu yararı bulunduğu ifade edilen yazıda, “Kanunsuz, başkalarına ve ülke bütünlüğüne zarar verici, şiddet olaylarını barındırıcı bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne, idari görevlilerce müdahale edilmemesi, kamu hizmetinin hiç verilmemesi veya eksik verilmesi anlamına gelmektedir” denildi. Özçelik’in vurulduğu an “kanunsuz bir hale dönüşen, göstericiler ve diğer kişilerce tehlike arz edebilecek bir toplumsal olay” yaşandığı ve polislerce yapılan müdahalede hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak, “İzinsiz toplumsal gösterinin yetkili mercilerin emri üzerine dağıtılması söz konusudur. İdare, kamu yararını tesis etmek amacıyla hukuk devleti sınırları içinde kalmak kaydıyla yapması gerekeni yapmıştır” denildi. Yanıtta ayrıca Özçelik için, “Davacının zararı belli değildir. Maddi tazminat talebinin kabul edilebilmesi için ortada uğranılan gerçek bir zararın bulunması zorunludur” denildi.

'Davacının iddiasını destekleyecek bulgu yok'

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Adnan Türkdamar’ın gönderdiği savunmada da “Söz konusu zararın, idarenin yasadışı bir gösteriyi bastırmak ve asayişi sağlamak amacıyla yaptığı bir faaliyet sırasında meydana geldiğine dair davacının iddiası dışında onu destekleyecek başka bir bulgu ve tespit yoktur. Başka bir deyişle, idarenin eylemi ile zarar arasında illiyet bağı bulunmamaktadır” denildi.