Emniyet'in de mühimmatı tam

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre eksik mühimmat bulunmadığı bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden "eksik mühimmat" haberleri ile ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Son günlerde basında mühimmat konusunda bazı haberler yer almaktadır. Bu bağlamda Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında herhangi bir eksik mühimmat bulunmamaktadır."



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un önceki gün yaptığı toplantıda, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan kazılarda bulunan silah ve mühimmatların TSK'ya ait olmadığını ve MKE tarafından üretilen silah ve mühimmatların ordunun yanısıra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de verildiğini açıklaması yeni soru işaretlerine neden olmuştu. Başbuğ'un açıklamalarından sonra gözler bu kez Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrilmiş ve kamuoyunda, 'Bulunan silah ve mühimmatlar Emniyet'e mi ait?' soruları gündeme gelmişti. (aa)