Emniyetin aradığı canlı bomba şüphelisi, HDP Adana ve Mersin bürolarına bombalı saldırının faili çıktı

Ankara'daki Barış Mitingi’ndeki katliamın ardından IŞİD bağlantılı terör saldırısı noktasında Türkiye alarma geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 4 canlı bomba eylemcisinin kimlik bilgileriyle fotoğraflarını paylaşarak uyarıda bulunduğu belirlendi. Eylemcilerden Savaş Yıldız’ın HDP’nin Adana ve Mersin’deki binalarına 7 Haziran seçimlerinden önce bombalı saldırıda bulanan kişi olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara’da 102 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısından hemen sonra 81 il emniyet müdürlüğüne terör örgütü IŞİD üyesi 1’i yabancı kadın ile 4 kişinin sansasyonel bir eylem için kısa süre önce Suriye’den giriş yaptıklarını ve büyük bir eylem planladıklarını belirtti.

Uyarı yazısında teröristlerin fotoğrafları, kimlik ve sahte kimlik bilgileri de paylaşılırken, eylemcilerin Ömer Deniz Dündar, Savaş Yıldız, Muhammet Zana Alkan ve Kazakistan doğumlu kadın terörist Walentina Slobodjanjuk oldu açıklandı. Bu 4 kişinin, Ankara’yı kana bulayan canlı bomba saldırganlarıyla aynı tarihte Türkiye’ye Kilis Elbeyi’nden yasadışı yollardan giriş yaptığı ortaya çıktı. Kilis’ten Gaziantep’e geçtikleri de belirlenen eylemcilerin daha sonra bu kentten ayrıldıkları, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere geçmiş olabilecekleri de belirtildi.

Adana ve Mersin bombacısı çıktı

Emniyet’in paylaşıtığı 4 canlı bomba eylemcisinden Savaş Yıldız’ın, HDP’nin Adana ve Mersin bürolarına 18 Mayıs tarihinde çifte bombalı saldırı yapan kişi olduğu ortaya çıktı. MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından oluşturulan özel ekibin yaptığı çalışmada zaman ayarlı, parça tesirli bombalı saldırıda bulunan Yıldız, görüntülerden de tespit edilmişti. Olayla ilgili daha sonra başlatılan soruşturma görüntülerden de tespit edilen ve yakalanamayan Yıldız’ın Suriye’ye kaçtığı belirtilmişti.

Bombalı saldırıda bulunan ve aranan Yıldız’ın isminin, 5 ay sonra ise canlı bomba eylemcisi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm birimlere bildirilmesi dikkat çekti. Tunceli Emniyeti, yerel kaynaklar ve kullandığı muhbirlerin paylaştığı bilgiler doğrultusunda 17 Eylül’de IŞİD’in bir mitingi canlı bomba ile hedef alabileceğini, “DEAŞ’ın ülkemize yönelik uluslararası ses getirecek çapta büyük bir eylem yapma kararı aldığı, bu eylemle ilgili olarak seçtiği grubu Suriye/Deyr-ez Zor’da bulunan bir kampta özel eğitime tabi tutmaya başladığı, planlanan eylemin uçak/gemi kaçırma ya da miting/kalabalık yerde aynı anda çok sayıda canlı bomba patlatma şeklinde kompleks bir eylem olabileceği” yazısını Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaştı.

EGM de Tunceli’den gelen uyarı yazısını tüm birimlere geçti. Türkiye’ye geçiş yapan IŞİD bağlantılı canlı bombaların bilgileri 81 il emniyet müdürlüğüne iletilmesine rağmen eylemciler yakalanamadı. MİT’in Suriye’deki istihbarat çalışmalarının ardından 29 Eylül ve 7 Ekim’de IŞİD bağlantılı canlı bomba veya bombalı eylem yapılacağı bilgisini güvenlik birimleriyle paylaştığı öğrenildi. MİT’in uyarı yazısında, “DEAŞ(IŞİD) bağlantılı eylemcilerin Türkiye’ye geçiş yaptığının değerlendirildiği, söz konusu eylemcilerin bombalı veya canlı bomba olarak eylem yapmayı planlandığı, eylemlerini kalabalık alanlar, miting alanları, büyükşehir ve sınır şehirlerinde yapacaklarının değerlendirildiği” belirtildi. Uyarı yazısında Adıyaman’daki “Dokumacılar” grubundaki 16 kişi ile 3’ü yabancı eylemcinin de isimlerinin yer aldığı da belirtildi.

2 yabancı kadın aranıyor

Rusya istihbarat servisi FSB, Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşya da olarak bilinen İnguşetya Cumhuriyeti vatandaşı Maria İ. ile Marem G.’nin IŞİD ile bağlantılı eylem hazırlığında olduğu ve Türkiye’ye geçiş yaptıkları istihbaratını paylaşlamsanın ardından MİT çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Maria İ.’nin 14 Haziran 2015, Marem G.’nin ise 10 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’dan Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. IŞİD ile bağlantılı oldukları belirlenen 2 kadın eylemcisinin Türkiye içerisinde canlı bomba veya bombalı eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine MİT, her iki kadının isimlerinin ve bilgilerinin yer aldığı uyarı yazısıyla tüm güvenlik birimlerini uyardı. Uyarı yazısında Rusya pasaportu taşıyan Maria İ. ile Marem G.’nin Türkiye’ye giriş yaptıkları, eylem hazırlığında oldukları ve IŞİD bağlantılı hücrelerde saklandığı değerlendirmesi yer aldı. MİT’in uyarısı üzerine 2 kadın eylemcinin bulunması için başta İstanbul olmak üzere IŞİD’in bağlantısı olduğu değerlendirilen bir çok ilde operasyon yapıldı, ancak bir sonuca varılamadı. Kadın eylemcilerin IŞİD’in kamplarına katılmak için Suriye’ye geçiş yapabileceği olasılığı üzerine de sınır illerindeki güvenlik birimleri uyarıldı.

3’ü dokumacı

Türkiye’de uçak veya gemi kaçırmak ya da bir miting alanında eylem gerçekleştirmek üzere talimat aldıkları kaydedilen teröristlerden 3’ünün ‘Dokumacılar’ olarak bilinen ve hakkında soruşturma açılan gruba bağlı oldukları kaydedildi. Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan teröristlerin fotoğrafları, kimlik ve sahte kimlik bilgileri tüm güvenlik birimlerine gönderildi. 1993 Adıyaman doğumlu Ömer Deniz Dündar’ın Emre Kaya adına, 1983 Adana Yüreğir doğumlu Savaş Yıldız’ın Hamza Tonbak adına, 1995 Adıyaman doğumlu Muhammet Zana Alkan’nın Murat Özalp adına ve 1995 Kazakistan doğumlu kadın terörist Walentina Slobodjanjuk’un, Yıldız Bozkurt adına sahte kimlik taşıdıkları kaydedildi.

"Almanya'da evlenmişler"

Listenin içerisinde 2013 yılında ikiz kardeşi Mahmut Gazi Dündar ile Suriye’ye giden Ömer Deniz Dündar da bulunuyor. Listede yer alan kadın IŞİD üyesi Walentina Slobodjanjuk’un ise Alman vatandaşı olduğu ve 2014 yılında Suriye’de Ömer Deniz Dündar ile evlendiği, Ömer Deniz Dündar’ın eşi Walentina’yı yanına alarak 2014 yılında Adıyaman’a geldiği edinilen bilgiler arasında. Yaklaşık 8 ay Adıyaman’da kalan Ömer Deniz Dündar ile Walentina Slobodjanjuk 2015 yılında tekrar Suriye’ye döndü.