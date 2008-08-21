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Yaşam

Emniyeti sarsan seks skandalı

Antalya'da görevli iki polisin cep telefonuna kaydettiği kendilerine ait cinsel ilişki görüntüleri Emniyet'i karıştırdı.

21 Ağustos 2008 03:00

Antalya Emniyet Müdürlüğü 'Yunus' timlerinde görevli iki polis memurunun cep telefonuna kaydettiği kendilerine ait cinsel ilişki görüntüleri Emniyet'i karıştırdı. Antalya'daki yüzlerce polisin eline geçen görüntüler müfettişlik oldu. Müfettişlerin soruşturmasından sonra görüntülerdeki bir erkek ve bir kadın polis önce açığa alındı, ardından da başka illere tayin edildi. Adli soruşturmanın sürdüğü, bunun sonunda meslekten ihraç kararı çıkabileceği öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü'nü karıştıran aşk skandalı 2007 yılı sonunda yaşandı. İddiaya göre yaklaşık bir yıl önce motosikletli 'Yunus' timlerinde 'artçı' olarak göreve başlayan S.A. adlı kadın polisle, evli ve bir çocuk babası, motosiklet sürücüsü B.K. adlı polis arasında yakınlaşma oldu. Çift, ilişki yaşamaya başlayınca, ilişkilerini fantezi olarak cep telefonuna kaydetti.

Polis memuru B.K., görüntülerin kayıtlı olduğu cep telefonunu masada bırakıp bir iş için yerinden ayrılınca olanlar oldu. Aynı masada oturan başka bir polis, arkadaşının cep telefonuna göz atarken görüntüleri gördü. Ardından da arkadaşından gizlice görüntüyü 'bluetooth' teknolojisi yoluyla kendi cep telefonuna aktardı. Görüntüleri gizlice elde eden erkek polis memuru, şantaj yaparak kadın polisi kendisiyle de ilişkiye girmeye zorladı. Kadın polis ilişki teklifini reddedince görüntüler Emniyet personeli arasında çoğalmaya başladı. Porno CD satıcılarına kadar düşen olaydan haberdar olan bir amir, konuyu tuttuğu tutanakla şube müdürüne iletti ve görüntüleri teslim etti.
Şube müdürü, şok görüntüleri Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan'a iletti. Antalya Emniyet Müdürü Arslan, durumu valiliğe bildirdi. Valiliğin talebiyle skandalı soruşturmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş istendi. Antalya'ya gelen müfettişler onlarca polisin ifadesine başvurduktan sonra soruşturmayı tamamladı. Tedbir amaçlı olarak skandala adı karışan iki polis önce açığa alındı, ardından başka illere tayin edildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü ve iki polisin meslekten ihraç edilebileceği öğrenildi. Olayın yankıları Emniyet camiasında sürerken, görüntüleri yayan polisle ilgili olarak henüz bir soruşturma açılmadığı öğrenildi.

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