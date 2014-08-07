Emniyete yönelik operasyon kapsamında 4 tutuklama

Yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili emniyete yönelik soruşturmanın ikinci operasyonunda gözaltına alınan polislerden 4'ü tutuklandı. 6'sı serbest kaldı. Diğer polislerin işlemleri sürüyor.

Gülen Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilen ve yasadışı dinleme soruşturması kapsamında gözaltına alınan polislerin mahkemedeki sorguları tamamlanmış, hakim kararı bugün açıklayacağını duyurmuştu. Mahkeme, 10 polisten 4'ünü tutukladı. 6 kişiyi ise serbest bıraktı.

Selahattin Günday’ın Al Jazeera’deki haberine göre, ikinci dalgasında gözaltına alınan 21 kişi de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanarak bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 22 Temmuz'daki gözaltılar sonrası, 31 polis tutuklanmıştı.

Oğlu ölen polis listeden çıkarıldı

Soruşturmaya yönelik ilginç bir detay da ortaya çıktı. Operasyonda, gözaltı listesinde adı olan Polis Memuru Fatih Yılmaz’ın 1,5 yaşındaki oğlu Tuğrul Selim Yılmaz’ın operasyondan 3 gün önce lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Operasyon sabahı polisler, gözaltına almak için Yılmaz’ın Tokat’taki evine gitti. Yılmaz burada gözaltına alındı. Ancak Fatih Yılmaz, hasta oğlunun 2 Ağustos’ta vefat ettiğini belirtti. Diyarbakır’da görevli olduğunu ifade eden Yılmaz, defin işlemleri için Tokat’ta olduğunu söyledi. Polisler de, bu bilgileri soruşturma savcısı Okan Özsoy’a bildirdi.

Savcının talimatıyla Yılmaz’ın iletişim ve adres bilgileri tespit edildi ve olayın anlatıldığı tutanak tutuldu. Bu işlemlerin ardından da Yılmaz serbest bırakıldı. Yılmaz’ın daha sonra savcılığa ya da emniyete çağırılarak ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: Al Jazeera