-Emniyete roketatarlı saldırı HAKKARİ (A.A) - 26.08.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen roketatarlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Merkez İhsaniye Camisi'nin yanından İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı düzenlendiğini belirterek, can kaybının yaşanmadığı saldırıda binada ufak çaplı hasar oluştuğunu söyledi. Türker, ilk belirlemelere göre binaya 2 adet roketatar mermisinin isabet ettiğini bildirerek, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için olayla geniş çaplı inceleme başlatıldığını ifade etti. Yüksekova Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ise teravih namazı kılındığı sırada gerçekleşen saldırının görgü tanıklarının ifadesine göre 3 ya da 4 kişi olduğu tahmin edilen saldırganlar tarafından Merkez İhsaniye Camisi'nin üzerinden yapıldığını kaydederek, saldırının hemen ardından camiye doğru yürüyüşe geçen kalabalık bir gruba polisler tarafından müdahalede bulunulduğunu ifade etti. Söz konusu kişilerin, saldırının ardından cemaati kışkırtmaya yönelik eylem girişiminde bulunduğuna dikkati çeken Özeren, polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan göstericilerin, Cengiz Topel Caddesi'nde eylemlerine devam ettiğini bildirdi. İlçede gerginlik sürüyor.