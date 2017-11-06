Emniyet'e imza vermeye gitti, cebinde bonzai ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Enez ilçesinde Denetimli Serbestlik kapsamında imza vermek için Emniyet e giden S.T.\'nin üzerinde yapılan aramada 165 gram bonzai ele geçirildi.

Enez\'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece denetimli olarak serbest bırakılan S.T., imza yükümlülüğü bulunması üzerine imza vermek amacıyla Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gitti. İmza verdiği sırada aranma kaydı olduğu belirlenen S.T. gözaltına alındı. S.T.\'nin yapılan üst aramasında pantolonunun arka cebinde kağıda sarılı vaziyette 165 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konuldu. Soruşturma sürüyor.