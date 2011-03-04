-EMNİYETE GETİRİLDİLER ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında evlerinde arama yapılan 3 kişi daha gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, yazar İklim Bayraktar ve Müyesser Yıldız ile polis memuru Aydın Bıyıklı'nın evinde yaptığı aramayı tamamladı. Aramanın ardından gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından karayoluyla İstanbul'a götürülecekleri bildirildi. Bu arada, öğle saatlerinde gözaltına alınan Odatv internet sitesi Ankara temsilcisi Mümtaz İdil'in avukatının, müvekkilinin sağlık koşullarının yolculuk yapmaya elverişli olmadığı yönünde dilekçe verdiği, bunun üzerine İdil'in sağlık raporu için hastaneye sevkedildiği belirtildi. İdil'in İstanbul'a götürülüp götürülmeyeceğine bu rapora göre karar verileceği kaydedildi.