Emniyet'e bombalı saldırı önlendi

T24 - İstanbul’da iki ayrı emniyet binasına bölücü örgüt adına bombalı eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı. Kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.



Polis, bombalı saldırı planladığı ileri sürülen şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binası yakınlarında güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş görüntülerini dağıttı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 7 Mayıs 2010 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik olarak operasyon düzenlendi.



Operasyonda, yasadışı bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, örgüt adında bombalı eylem hazırlığı içerisinde bulunan ve eylem amaçlı emniyet binalarına keşif çalışması yaptığı tespit edilen 1 kadın yakalandı.



Çalışmalar sonucunda iki ayrı emniyet binasına yönelik yapılacak saldırı eylemlerinin engellendiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adı açıklanmayan kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.







