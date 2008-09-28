Emniyet'e 'atamayla müdürlük' geliyor

Başbakanlık Müsteşarlığı’nca hazırlandığı kabul edilen ve İçişleri Bakanlığı’nca sistematize edilen taslağa göre polislikte üst mevkilere ulaşmanın kolaylaşacağı bildirildi.



İki yüz bini aşan emniyet mensubunu ilgilendiren taslak yasalaşırsa 3201 sayılı kanunun 15. maddesinde değişikliğe gidilerek; “Birinci, ikinci ve üçüncü meslek derecelerine dahil emniyet hizmetleri sınıfındaki görevlere, birinci sınıfa yükselmiş ve bu niteliğini kaybetmemiş mülki idare amirleri arasından ortak kararname ile atama yapılabilir” hükmü getirilecek.



Polislikte "sınıf" farkı



Emniyet teşkilatında üst düzey görevler sınıflara ayrılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcısı, daire başkanlığı ve il emniyet müdürlüğü görevleri çalışanlar için en üst seviye konumlar arasında bulunuyor. Bu görevlere atanabilmek için öncelikle 1. sınıf emniyet müdürü olmak gerekiyor. Bu makama gelebilmek için de en az 22, Polis Koleji ve Akademi de sayıldığında 30 yıla ihtiyaç var.



202 bin kişilik polis teşkilatında halen 906 birinci sınıf, 648 ikinci sınıf, 741 üçüncü sınıf, 1192’de dördüncü sınıf emniyet müdürü görev yapıyor. Kadro bulunmayışı yüzünden çok sayıda 1. sınıf emniyet müdürü de ya Teftiş Kurulu’nda Polis Başmüfettişi olarak ya da Strateji Geliştirme Dairesi’nde Merkez Emniyet Müdürü olarak kızakta görev yapıyor.



Yeni taslak çözüm olabilir



Taslağın yasalaşması halinde kaymakam, vali yardımcısı ve yazı işleri müdürü olan mülki idare amirleri, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, Daire Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı ve Yardımcılıkları gibi bunların eşdeğeri kadrolara atanabilecek. İl valisi olma şansları düşük olan mülki idare amirleri de kararname ile bu görevlere getirilebiliyor.







