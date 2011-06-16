-EMNİYETÇİLERE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU NİĞDE (A.A) - 16.06.2011 - Niğde'de suç örgütüne yönelik operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, emniyet amiri ve 4 polis memuru ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 Nisan'da başlatılan suç örgütüne yönelik operasyon ve devamında iki polis başmüfettişinin ''delilleri kararttıkları'' iddiasıyla tutuklandığı soruşturmayla ilgili, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü A.S, emniyet amiri F.K, polis memurları Ö.L, M.A, B.O. ve K.Ö. ile akaryakıt istasyonu sahibi S.Y. ve rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında açılan bir davada tutuksuz yargılandığı belirtilen Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde görevli memur Ş.B, cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Niğde Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin İl Jandarma Alay Komutanlığına götürüldüğü, daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi. Dün gözaltına alınan Niğde Adliyesinde görevli 2 kişi, ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. 13 Nisan'da Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan suç örgütüne yönelik operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, tefecilik yapma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, suç örgütüne yardım etme amacıyla özel evrakta sahtecilik yapma suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılardan 15'i tutuklanmıştı. Operasyon sonrası, zanlıların savcılıkta verdikleri ifadelerden yola çıkan cumhuriyet başsavcılığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde çalışan emniyet amiri F.K. ile polis memurları Ö.L. ve M.A. hakkında, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma açmıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan polisler hakkındaki iddiaları incelemek üzere görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana Bölge Grup Başkanlığında görevli polis başmüfettişleri E.S. ve E.D. de cumhuriyet savcılığınca, iddialarla ilgili delilleri kararttıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.