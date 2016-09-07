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Emniyet uyardı: Türkiye genelinde 61 bombalı araç var

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, tüm birimlerine yazılı bir bildiri gönderdi

07 Eylül 2016 20:41

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, tüm birimlerini PKK'nin bombalı bir saldırı yapılabileceği yönünde uyararak, olası bir durumda her an göreve çıkılacak şekilde hazır olunmasını istedi. Emniyet, aranan 61 bombalı aracın plakasını da birimlerine göndererek, dikkatli olunması talimatı verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Diyarbakır’da olası bir duruma karşı gece gündüz teyakkuzda olan ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alan Emniyet Müdürlüğü, tüm birimlerine yeni uyarılarda bulundu. Emniyet, yaptığı uyarıda, sokak eylemlerinin tekrar başlayacağı, noktalara karşı bombalı araç ve roketli saldırı yapılacağı yönünde bilgilerin mevcut olduğunu belirtti. Bu konuda personelin bilgilendirilmesini isteyen emniyet, personelin olası saldırılar karşısında her an göreve çıkacak şekilde hazır bulunması ve yaklaşan bayram nedeniyle teyakkuz halinde bulunması talimatını verdi.

Emniyet, Türkiye genelinde tespit edilen çeşitli marka ve modellerde 61 aracın bomba yüklü olduğunun değerlendirildiğini de bildirerek, plaka ve markalarını verdiği araçlara karşı duyarlı olunmasını istedi.

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