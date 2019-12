Emniyet TBMM'ye açıkladı: Bulamadık

Bayramın ikinci günü şeker toplarken kaybolan üç çocukla ilgili TBMM'ye bilgi veren Kayseri Emniyeti, her şeyi yaptık ama 'Ama sonuç alamadık' dedi



Talas’ta bayramın ikinci günü şeker toplamak için evden çıkan üç çocuktan hâlâ haber yok.



Sekiz yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, kardeşi yedi yaşındaki Dilruba Tekin ile 10 yaşındaki Türkan Ay’ı arayan 60 kişilik özel ekibin çalışmaları aralıksız sürerken Tekin kardeşlerin babası Hamza Tekin, elinde telefon bir haber bekliyor: ''Çocuklarımız çıkıp gelecek diye bekliyorum. İçimden de böyle geçiyor. Kötüye yormak istemiyorum. Kim tutuyorsa Allah ona vicdan versin, çocukları bıraksın.”



Kayseri Emniyet Müdürlüğü İSE TBMM’ye gönderdiği yazıda, eczanelerden, kıyafet satıcılarına dek sürdürülen bütün aramalardan şu ana kadar somut bulguya ulaşılamadığını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, konuyla ilgili olarak Valili ve Emniyet Müdürlüğü’nden bilgi istemişti. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün komisyona gönderdiği raporda, çocukların kaybolduğu günden 30 Eylül’e kadar yapılan arama çalışması ayrıntılı olarak anlatıldı, “Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamamıştır” denildi.



Rapordaki bilgilere göre:



Her gün toplantı: Birimler arasında koordinasyon sağlamak ve yapılacakları belirlemek için Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında 22 Eylül 2009 tarihinden itibaren her gün konuyla ilgili birim amirleriyle toplantı yapıldı.



Eşkâlleri dağıtıldı: Kayıp çocukların, adres ve kimlik bilgileri, fotoğraf ve eşkâlleri bütün birimlere dağıtıldı. Bilgiler Emniyet’in internet sayfasında da yayımlandı.



Kameralar incelendi: Çocukların kaybolduğu bölgede bulunan apartman, işyeri, benzinlik, terminal, havalimanı güvenlik kamera kayıtları alanarak şubeler tarafından incelendi. 21 Eylül’den itibaren Kayseri’ye giren araçlar Pol-net ortamında sorgulandı. Kayseri’de kiralanan araçlar incelendi.



Arama yapılan yerler: Çocukların kaybolduğu tarihten itibaren 1455 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda; 6 bin 516 şahıs ile görüşüldü, 1031 aracın kontrol ve sorgusu yapıldı, 47 güvenlik kamerası kayıtları incelendi. 1875 ikamet, 147 park ve bahçe, 65 cami, 168 umuma açık alan, 506 metruk alan ve 78 kuyu üzerinde gerekli arama tarama çalışmaları yapıldı.



Cami tuvaletinde galoş ve dere kenarındaki atlet incelemede: Camiye ait tuvaletin erkekler bölümünde, bir adet koyu renkli peruk ile lavabo boşluğunda mavi renkli iki adet naylon kullanılmış galoş bulunarak muhafaza altına alındı. Tavlusun Deresi’nin sağ tepe tarafında araçların gidip geldiği patika yol üzerinde bir adet beyaz renkli erkek atleti muhafaza altına alındı.



Cinsel suçlular da incelendi: Kayseri’de hakkında cinsel istismar şüphesi ile toplan 135 şahıs ayrıntılı olarak değerlendirmeye alındı, bu şahıslardan 81’i incelendi, diğer 54 şahısın ise il dışında olduğu tespit edildi.



İhbar değerlendirildi: Kayıp çocukların ikametleri merkez alınarak 1 km çapındaki alanda bulunan bütün ikametgâhların içinde bulunanlar açısından tarandı, karşılıklı mülakat yapılarak incelendi. Kayıp çocuklarla ilgili 30 adet ihbar ulaştı ve bu ihbarların tamamı değerlendirmeye alınarak incelendi. 24 kişinin ‘Bilgi Sahibi’ olarak ifadelerine başvuruldu.



İzinli mahkûmlar: Cezaevlerinde bayram süresince izinli olarak ayrılan mahkûmlar tespit edilerek incelemeye alındı. Talas bölgesinde faaliyet gösterilen eczanelerden satılan ilaçlarla ilgili inceleme yapıldı. Bu bölgedeki çocuk kıyafeti satan yerler incelendi.



Yakınlara spot ışığı: Kaçırılarak alıkonulma şüphesi her geçen gün arttığından muhtemel şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla anne Özlem Ay’ın arkadaş çevresi ve ilişkileri, baba İbrahim Ay’ın iş arkadaşları, teyze Öznur Kanat’ın (Tek) ayrıldığı eşi ve akrabaları ile, potansiyel şüpheli olabilecekler etraflıca incelendi.