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Yaşam

Emniyet sosyal medyada hayvanlara şiddeti takip edecek

Hayvanlara şiddet masası'ndan 2 bin 441 araştırma

04 Aralık 2017 18:10

Emniyetin ilk defa internette hayvana şiddetle ilgili suç takibine başladığı bildirildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre siber suçlarla mücadele kapsamında önleme şube müdürlüğü bünyesinde 11 yeni masa kuruldu.

Buna göre alanında uzman polisler bilişim sistemleri, uyuşturucu, silah satışları, IŞİD, FETÖ ve PKK, devlet büyüklerine hakaret, Türk halkına ve dini değerlere hakaret, hayvanlara şiddet, eskort, çocuk istismarı, yasadışı bahis ve sporda hakaret içeren tezahürat suçlarını inceliyor.

Polisler sosyal medyada işlenen suçları takip edecek

Buna göre ilk kez hayvana yönelik şiddet ve hayvan haklarını ihlal edenlere yönelik de ‘hayvanlara şiddet’ masası çalışmalara başladı.

Hayvanlara şiddet içeren görüntüleri yayan, bunları paylaşan ve hayvana şiddet uygulayanlar tespit edilerek adli mercilere çıkarılıyor.

Kurulan 11 yeni masa yaptığı çalışmalarda bugüne kadar 2 bin 441 araştırma raporu hazırlayarak ilgili birimlerle paylaştı.

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