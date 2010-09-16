T24- Selimpaşa’da, seyir halindeki Mustafa Küçükbıçak, otomobili ile tamir için emniyet şeridine çekilen kamyona arkadan çarptı. Kamyon altına giren otomobil içindeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.



Selimpaşa’da, seyir halindeki Mustafa Küçükbıçak cipiyle ile tamir için emniyet şeridine çekilen kamyona arkadan çarptı. Kamyonun dorsesinin altına giren cip içindeki Mustafa Küçükbıçak ile eşi Şüheda Güler Sorgun Küçükbıçak olay yerinde hayatını kaybetti.





Feci kaza, TEM Otoyolu Selimpaşa gişelerini 1 kilometre geçtikten sonra, Edirne yönünde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Kamyonla İstanbul’dan Edirne istikametine giden 35 yaşındaki Hüseyin Karataş’ın aracı, arıza yaptı. Karataş arızalanan kamyonu tamir etmek için emniyet şeridine çekti.



Fren izine rastlanmadı

Ardakan gelen Mustafa Küçükbıçak'ın kullandığı cip emniyet şeridindeki kamyona çarptı. Cipin büyük bir bölümü kamyonun dorsesinin altına girdi. Önce yıldırım düştüğünü sanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü Hüseyin Karataş, arka taraftaki parçalanan cipi görünce polis, itfaiye ve ambulans çağırdı. Gözyaşlarına boğulan 18 yıllık şoför Karataş “Korkunç bir manzaraydı. Böyle olmasını istemezdim. Çok süratli oldukları gibi fren bile yapmamışlar. Yolda başka araç da yoktu. Yani sıkıştırılmaları da söz konusu değil” dedi.



Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipi kamyon dorsesinin altından çıkarmak için uzun süre uğraştı. Vinçle kamyon kasasının altından çekilen cipteki cesetlerin çıkarılması için itfaiye ekipleri, uzun süre çaba gösterdi. Kaza yerinde fren izine rastlanmadı.



“Kasıtlı vurdu” ihtimali

Cipin sürücüsünün uyuma ve dalgınlık ihtimali üzerinde duruldu. Bazı görgü tanıkları ve Çatalca'da görev yapan ekip otosundaki bazı trafik polisleri ise cipin bir süre önce Çatalca'dan geçtiğini, içindeki kadın ile erkeğin tartışarak yollarına devam ettiklerini gördüklerini iddia ettiler. Fren izinin olmayışı ve Çatalca'dan geçerken aracı kullanan erkeğin uyanık olması sürücünün kasıtlı olarak bir şekilde kamyona çarpmış olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Kamyon şoförünün de başka bir aracın yoldan geçmediğini, cipi sıkıştırma olmadığını belirtmesi, kaza nedeniyle ilgili soruları artırdı. Kaza yerinin tam karşısındaki MOBESE kamerasının, kazanın nedenini ortaya çıkarması bekleniyor.





Kamyon sürücüsü evli ve iki çocuk babası Hüseyin Karataş, cesetlerin çıkartılmasının ardından da ağladı. Jandarma kaza mahallinde inceleme yaptı. Kazada ölenlerin üstlerinde yapılan kimlik aramasında otomobil sürücüsünün 52 yaşındaki Mustafa Küçükbıçak, yanındaki kadının ise eşi Şuheda Güler Sorgun Küçükbıçak olduğu belirlendi.



Korkunç iddia

Feci kazanın ardından kamyon sürücüsü Hüseyin Karataş ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yerinde fren izine rastlanmaması ise dikkat çekti. Yol boyunca Küçükbıçak'ın çitfinin araç içinde tartıştıklarını görenler olduğu öne sürüldü. Kazayı duyup olay yerine gelen kamyon sahibi de iddiayı dile getirdi.



