Emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA)

ETİLER\'DE emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NE 2298 plakalı otomobil sürücüsü Neşe Ataş, aracından ses geldiğini fark ederek otomobilini emniyet şeridine park etti. Bu sırada Samet Taş yönetimindeki 34 KV 7154 plakalı motosiklet de otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaranırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Samet Taş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

\"EMNİYET KEMERİMİ ÇIKARMADAN \'GÜM\' DİYE SES GELDİ\"

Otomobil sürücüsü Neşe Ataş “Aracımdan ses geliyordu. Olayın ne olduğunu anlamak için otomobilimi emniyet şeridine çektim. Daha emniyet kemerimi çıkarmadan güm diye bir ses duydum. Motosiklet sürücüsü aracıma vurmuş. Yere düşmüştü. Ben de hemen sağlık ve emniyet ekiplerine haber vermiştim\" dedi.

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