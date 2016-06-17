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Emniyet: PKK'nın elinde 50 füze var

PKK'nın son eyleminde Kobra helikopterin düşürülmesi sonucu 2 pilot şehit olmuştu

17 Haziran 2016 13:11

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün PKK’nin füze ile Kobra tipi helikopterleri düşürme olasılığına ilişkin bilgi notuna ulaşıldı. 17-26-28 Mayıs tarihli bilgi notlarında, 13 Mayıs’ta Çukurca’da düşürülen helipkopter anımsatıldı, PKK’nin elinde 50 adet füze bulunduğu uyarısı yapıldı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl,Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum,Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari,Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis,Malatya, Mardin, muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van İl Emniyet Müdürlükleri'ne iletilen 28 Mayıs tarihli gizli ibareli bilgi notunda, 13 Mayıs'ta Hakkâri Çukurca'da düşürülen helipkopter olayı anımsatıldı, sansasyonel eylemler olabileceği belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlükleri'ne iletilen 26 Mayıs tarihli gizli ibareli notta ise, İran'ın Şehidan Dağı'na komşu olan Cermi bölgesine 6 atla silah ve mühimmat taşındığı belirtildi. Taşınan 3 adet silahın omuzdan havaya atılabilen füze cinsi bir silah olabileceği kaydedilerek Şehidan Dağı'nın Türkiye sınırına yakın bir bölgede olması nedeniyle Türkiye'ye aktarılabileceği bilgisine yer verildi.


3 kez helikopter düşürüldü


PKK, Türkiye'de 1984'ten bu yana 3 kez helikopter düşürdü. Bunlardan ilki 18 Mayıs 1997'de Çukurca'da, ikincisi 24 Şubat 2008'de Irak'ın kuzeyindeki Güneş Harekatı esnasında düşürülmüştü. Üçüncüsü ise 13 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Son eylemde Kobra helikopterin düşürülmesi sonucu 2 pilot şehit olmuştu.

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