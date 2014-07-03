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Yaşam

Emniyet önünde silahlı kavga

Adıyaman'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan üç vatandaş arasında silahlı çatışma çıktı

03 Temmuz 2014 08:47

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde gündüz saatlerinde Yücel Sevim (49) ile Vakkas Karadeniz (32) ve Bahtiyar Arslan arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel Sevim darp edildi.

Vakkas Karadeniz ile Bahtiyar Arslan kavga sonrası polis tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Bahtiyar Arslan ile Vakkas Karadeniz'e, Yücel Sevim tarafından emniyet müdürlüğü çıkışında ateş açıldı.

Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen polis memurları Numan Çetin (35) ve Halil İncedal'a (54) kurşun isabet etti. Yaralanan polis memurları da Yücel Sevim'e ateş etti.

Olayda, Vakkas Karadeniz, Bahtiyar Arslan ve Yücel Sevim ile polis memurları Numan Çetin ve Halil İncedal yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vakkas Karadeniz, Bahtiyar Arslan ve Yücel Sevim, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralanan polis memurlarının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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