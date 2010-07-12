Emniyet müdürüne şişeli saldırı!

T24-

İstanbul'da oturan ve konser organizasyonu işleri yaptığı bildirilen Selman Duman, dün gece oğlu 9 yaşındaki Hakan'ın sünneti dolayısıyla Karacabey İlçesi'nde bulunan ve Romanlar'ın oturduğu Saaddet Mahallesi'nde sokak düğünü yaptı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı sünnet düğününe davet edilen şarkıcılar Azer Bülbül, Alihan ve Orhan Esen de sırayla sahneye çıkıp hareketli şarkılar söyledi. Düğüne, Selman Duman'ın özel davetlisi olarak 18 ve 19'uncu dönem Bursa Milletvekili, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı da yapan Mehmet Gazioğlu da katıldı.Eğlenceler ‘vur patlasın çal oynasın’ şeklinde devam ederken, saat 24.00'ü geçmesine rağmen aşırı gürültü sürünce, çevredekiler rahatsızlıklarını polise iletmeye başladı.Sokağa gelen polis, tüm uyarılarına rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine olay yerine takviye ekip istedi. Bu sırada telsiz anonslarını duyan İlçe Emniyet Müdür İsmail Aşkınoğlu da olay yerine geldi.İlçe Emniyet Müdürü Aşkınoğlu, düğün sahiplerine “Saat geceyarısını geçti. Şikayet var. Hemen eğelenceyi sonlandırın” diyerek çıkıştı. Bu sırada çıkan tartışma uzayınca, aşırı alkollü olan 5- 6 kişilik grup, Emniyet Müdürü Aşkınoğlu'na saldırdı. Dövülüp, kafasında da şişe kırılan ve canını zor kurtaran Aşkınoğlu, personeli tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve ‘10 gün iş göremez’ raporu verilen Emniyet Müdürü Aşkınoğlu, bir süre müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildi.Olayla ilgili olarak 20- 55 yaşları arasında olan, sünnet düğününü düzenleyen Selman Duman ile akrabaları İsmail Duman, Murat Duman, Mehmet Duman, Mülayım El, Yaşar El, Karacabey Belediyesi Yazıışleri Müdürü Talih Düzgören ile Belediye çalışanlarından Vahit Dinçer gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya Karacabey Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.