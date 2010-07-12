T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Emniyet müdürüne şişeli saldırı!

Emniyet müdürü gelen şikayetler üzerine, sokaktaki düğüne ‘Gürültü yapmayın’ uyarısına gitti, hastanelik oldu.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Bursa'nın Karacabey İlçesi Emniyet Müdürü İsmail Aşkınoğlu, şarkıcı Azer Bülbül, Alihan ve Orhan Esen'in de konser verdiği sokakta yapılan sünnet düğününü düzenleyenlere, “Geceyarısını geçti, bitirin artık şikayet var” deyince dayak yedi. Alkollü 5- 6 kişinin saldırısında kafasında şişe de kırılan Emniyet Müdürü Aşkınoğlu'na kaldırıldığı hastanede ‘10 gün iş göremez’ raporu verildi. Olayla ilgili aralarında sünneti düzenleyen Selman Duman ve akrabalarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.


İstanbul'da oturan ve konser organizasyonu işleri yaptığı bildirilen Selman Duman, dün gece oğlu 9 yaşındaki Hakan'ın sünneti dolayısıyla Karacabey İlçesi'nde bulunan ve Romanlar'ın oturduğu Saaddet Mahallesi'nde sokak düğünü yaptı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı sünnet düğününe davet edilen şarkıcılar Azer Bülbül, Alihan ve Orhan Esen de sırayla sahneye çıkıp hareketli şarkılar söyledi. Düğüne, Selman Duman'ın özel davetlisi olarak 18 ve 19'uncu dönem Bursa Milletvekili, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı da yapan Mehmet Gazioğlu da katıldı.


Eğlenceler ‘vur patlasın çal oynasın’ şeklinde devam ederken, saat 24.00'ü geçmesine rağmen aşırı gürültü sürünce, çevredekiler rahatsızlıklarını polise iletmeye başladı.


Sokağa gelen polis, tüm uyarılarına rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine olay yerine takviye ekip istedi. Bu sırada telsiz anonslarını duyan İlçe Emniyet Müdür İsmail Aşkınoğlu da olay yerine geldi.


İlçe Emniyet Müdürü Aşkınoğlu, düğün sahiplerine “Saat geceyarısını geçti. Şikayet var. Hemen eğelenceyi sonlandırın” diyerek çıkıştı. Bu sırada çıkan tartışma uzayınca, aşırı alkollü olan 5- 6 kişilik grup, Emniyet Müdürü Aşkınoğlu'na saldırdı. Dövülüp, kafasında da şişe kırılan ve canını zor kurtaran Aşkınoğlu, personeli tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve ‘10 gün iş göremez’ raporu verilen Emniyet Müdürü Aşkınoğlu, bir süre müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildi.


Olayla ilgili olarak 20- 55 yaşları arasında olan, sünnet düğününü düzenleyen Selman Duman ile akrabaları İsmail Duman, Murat Duman, Mehmet Duman, Mülayım El, Yaşar El, Karacabey Belediyesi Yazıışleri Müdürü Talih Düzgören ile Belediye çalışanlarından Vahit Dinçer gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya Karacabey Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24