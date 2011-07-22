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EMNİYET MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI NİĞDE (A.A)

22 Temmuz 2011 19:02

-EMNİYET MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI NİĞDE (A.A) - 22.07.2011 - Niğde'de nisan ayından beri sürdürülen suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ''Çıkar amaçlı, silahlı suç örgütü kurma ve üyesi olma'' iddiasıyla savcılığın talimatıyla gözaltına alınan, Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Polat'a ifade verdikten sonra tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Albayrak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet Müdürü Albayrak, adliyeden çıkarken gazetecilerin ''Neden gözaltına alındınız?'' sorusu üzerine, ''Devlet memuruyum, herhangi bir açıklama yapamam, hepimize geçmiş olsun'' dedi. Savcı Abdulkadir Polat'ın, Albayrak'ın serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.

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