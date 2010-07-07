-EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZDEMİR ADLİYEYE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Adliyeye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kayseri'de yürüttüğü soruşturma kapsamında, ''ihaleye fesat karıştırmak'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle İbni Sina Hastanesinde bir süredir tedavi gören Özdemir, ambulansla Ankara Adalet Sarayına geldi. Özdemir'in, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkartılması ve hakkındaki yakalama kararının yüzüne okunması bekleniyor. Bir dönem Kayseri Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Özdemir'in, Kayseri'de yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından ifadesi alınmış, savcı, Özdemir'i, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkartılan Özdemir, serbest bırakılmıştı. Savcının, Özdemir'in serbest bırakılmasına itiraz etmesi üzerine, itirazı değerlendiren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Özdemir'in avukatlarının, yakalama kararının kaldırılması istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz da yerinde görülmeyerek, reddedilmişti.