Emniyet Müdürü otelde ölü bulundu

Bayburt Polis Okulu'nda görev yapan 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü 42 yaşındaki Ömer Lütfi Evci, kaldığı apart oteldeki odasında ölü olarak bulundu.

DHA'da yer alna habere göre, olay, akşam saatlerinde Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde meydana geldi. Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'den haber alamayan mesai arkadaşları, Evci'nin kaldığı apart otelin yetkililerini aradı. Apart yetkilisinden alınan bilgi sonrası kapıyı kırarak odaya giren polis ve 112 ekipleri Evci'yi kanlar içinde buldu. Evci'nin karnında ve bileklerinde kesikler olduğu görüldü. Olay sonrası geniş çaplı araştırma başlatan polis, otel yetkilileriyle apartta kalanların ifadelerine başvurdu. Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'nin cesedi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için başlattığı soruşturma sürüyor.