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'Emniyet müdürü' olduğunu söyleyen dolandırıcı yakalandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da telefonda emniyet müdürü olduğunu söyleyerek 1 kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli ile ona yardım eden bir kişi yakalandı

06 Ocak 2018 16:39

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da telefonda emniyet müdürü olduğunu söyleyerek 1 kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli ile ona yardım eden bir kişi yakalandı.
Bursa merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi\'nde oturan N.D.’yi (53) cep telefonuyla arayan ve kendisini \'Emniyet Müdürü Necdet\' olarak tanıtan şüpheli, N.D.’ye, kimlik belgelerinin dolandırıcıların eline geçtiğini belirterek, ev ve bankada bulunan altın ve paralarını buluşacakları polise teslim etmesini istedi. Telefon konuşmasına tanık olan N.D.’nin eşi Ş.D. ise 155\'i arayarak polise durumu anlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, özel bir bankanın önünde önlem aldıktan sonra N.D. ve eşi Ş.D. de bankaya girerek bir süre sonra ellerinde sözde para dolu poşetle çıktı. Şüpheli İ.Ö. de çiftin yanına gelerek kendisini polis olarak tanıtıp ellerindeki poşeti aldı. Bu sırada polisler  İ.Ö.’yü ve gözcülük yapan arkadaşı M.K.’yi yakaladı.
İki şüpheli sorgulamalarında, M.K.’nin daha önce de merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde 50 yaşındaki emekli G.V.’nin 24 bin 541 lira ile 3 bin 239 euro parasını aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi. İki şüpheli, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edildi.

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