Emniyet Müdürü: Devletin sopası değiliz

Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, "Devletin sopası olarak görünmek istemiyoruz. Bizim böyle bir misyonumuz ve görevimiz yok" dedi.



"Çocuk Suçluluğuna Çok Bilimli Bakış" sempozyumu Ankara Emniyet Müdürlüğü Şehit Başkomiser Erkan Ataman Salonu'nda başladı.



Sempozyumda konuşan Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak çocuk suçlarının engellenmesi konusunda yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. Ankara'da suç işlenen okullara yönelik grafikler çıkartarak, hangi okullarda hangi suçların hangi saatler arasında gerçekleştiğini değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, her okuldan sorumlu bir polis yetkilisinin bulunduğunu kaydetti.



Altındağ'da, Yenidoğan İlköğretim Okulu'nun adını "Polis Amca İlköğretim Okulu" olarak değiştirmenin yanı sıra söz konusu okuldaki fiziki şartları da iyileştirdiklerini anlatan Yılmaz, burada çocuklara yönelik kültürel ve sosyal programlar uyguladıklarını anlattı.



Söz konusu programlara bölgedeki diğer okullardan da talep geldiğini ifade eden Yılmaz, "Suçun işlenebileceği her türlü olumsuz koşulların var olduğu bir bölgede uygulanan programlar sayesinde çocuk suçlarındaki azalma ve çocuklardaki ciddi davranış değişikliğinden dolayı mutlu olduklarını" kaydetti.



Ankara'da çocuk suçlarına bakan 4 Cumhuriyet Savcısı'nın bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bu sayının arttırılmasını istedi.



"Devletin sopası olarak görünmek istemiyoruz. Bizim böyle bir misyonumuz ve görevimiz yok" diye konuşan Yılmaz, çocuk, suç, ceza ve polis kavramının aynı düzlemde olmasını tasvip etmediğini belirterek, "Evet adli işlem kısmında olabiliriz ama bizim yerimize başka bir sosyal kurumun devreye girmesi gereğine inanıyorum" diye konuştu.



Sempozyumun ilk oturumunu Hakim Ali Suat Ertosun yönetirken, Cumhuriyet Savcısı Cengiz Köksal, "Suç işleyen çocuklar, hazırlık soruşturmasında karşılaşılan güçlükler", Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, "Çocukların ceza ve infaz sistemi", Ankara Barosu avukatlarından Hatice Kaynak, "Suç işleyen çocuklar ve savunma hakkı", Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu ise "Çocuk suçlarında yargılama" konularında söz aldılar.



Sempozyum 2 gün sürecek.

