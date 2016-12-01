Emniyet müdürü: Darbeciler Kandil'e atmadıkları bombayı bize attılar

Darbe Komisyonu ağır hasar gören Özel Harekât'ı ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı o geceyi, “Kandil’e atmadıkları bombayı bize attılar” sözleriyle anlattı.

Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre, Meclis 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, darbeciler tarafından bombalanan, 44'ü özel harekatçı 51 şehit veren Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kampusta o gece hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıta karanfiller bırakan komisyon üyeleri hain geceye ilişkin bilgi aldı. İlk olarak Özel Harekât Eğitim Şube Müdürü Korhan Güler o geceye ait sunum yaptı. Darbe girişimini 21.45 civarında hem arkadaşlarının hem de medya aracığıyla öğrendiklerini belirten Güler şunları söyledi:

"İlk bombayı 23.08 civarında Havacılık Daire Başkanlığı'na atıldı. Burada 7 arkadaşımız şehit oldu. Araçlarımızın çoğunluğu Güneydoğu'da terör bölgesindeydi. Muayenesi yapılmamış zırhlı araçlar fabrikadan çıkarılarak silahlandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TRT, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kritik yerlere ekipleri gönderdik. İkinci bomba 00.03 civarında araçlara binerek müdahaleye giden arkadaşlarımıza atıldı. 44 arkadaşımız da burada şehit oldu. Ankara dışında okullarda 4 bin 5 bin personeli Ankara'ya çağırdık. Bir personelimizin eşi geldi, silahlanıp görev almak istiyordu, ama kocasının orada şehit olarak yattığını bilmiyordu.

"Karatma yaptık"

"Hava saldırılarına karşı karartma uyguladık. Bombaların ardından çıkan yangını söndürmek için itfaiyeyi aradık. Ancak can güvenliği nedeniyle tereddüt yaşandığı için itfaiye gelmedi. Arkadaşlarımız gidip itfaiye araçlarını alıp getirerek yangını söndürdüler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne keskin nişancılar yerleştirildi. Yapılan operasyonla Jandarma Genel Komutanlığı'nda 150-200 kişi teslim alındı. Şırnak'ta başta olmak üzere terör bölgesindeki arkadaşlarımız terörle mücadeleyi bırakarak buradaki operasyonlara katıldı."

"Partigöç bu işi planlandı"

O gece Özel Kuvvetler Daire Başkanı olan Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy ise "Genelkurmay Başkanlığı'ndan bilinmeyen numaradan biri beni arayarak sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi. Ben de kendisine küfrederek telefonu kapattım. 51 şehidimiz vardı. O acıya rağmen kritik yerlere arkadaşlarımızı sevk ettik. FETÖ'cüler havalanmasın diye 3 kez Akıncı Üssü'ndeki pistleri bombalattık. Mehmet Partigöç bu işin planlayıcılarından biridir. O gece bazı savcılar bize karşı lakayt davranışlar gösterdi. Sonradan o savcılar FETÖ'den tutuklandı. 17 -25 Aralık darbe girişiminin ardından bin iki yüz kişinin ilişiğini kestik."

"Kandil yerine bize..."

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ise "17- 25 Aralık'tan sonra bizim 3 yılda kat ettiğimiz mesafe vardı. Psikolojik üstünlüğümüz vardı. Onu yakalayamamış olsaydık polis o gece sokaklarda bu kadar rahat edemezdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı ise "Sayın Cumhurbaşkanımız 17-25 Aralık'ta dik durmasaydı darbe yapmaya ihtiyaçları bile kalmazdı. Bazen Kandil'e atmaya kıyamadıkları bombaları buraya attılar" diye konuştu.

"Terör arşivi sular altında"

Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da darbe girişimi gecesi bombalanan Ankara Emniyeti'nin boruların patlaması sonucu sular altında kaldığını kaydederek "Cumhuriyetle yaşıt olan terörün arşivi sular altında kaldı. Arkadaşlarımız tek tek ütüleyerek yüzde 99'unu kurtardılar o arşivin.Yoksa terörle mücadele hafızası biterdi" dedi. Komisyon Başkanı Reşat Petek ise "ByLock sistemini FETÖ ile beraber, PKK mensuplarının kullandığı ortaya çıkıyor. Bu da gösteriyor ki şer güçler arasında ciddi bir ittifak var. Kuklalar benzer merkezlerden uluslararası odaklardan üzerimize salınmış, idare ediliyor" diye konuştu.