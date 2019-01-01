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EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN İSTİKLAL CADDESİ'NDE DENETLEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstiklal Caddesi'nde denetlemelerde bulundu

01 Ocak 2019 02:16

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstiklal Caddesi\'nde denetlemelerde bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı\'ndan sonra İstiklal Caddesi\'ne geçti. Cadde boyunca yürüyen Çalışkan, görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. \'Kolay gelsin\' dileklerini ilettikten sonra Tarlabaşı Bulvarı\'nda ki aracına binerek ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın caddede yürüyüşü
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polislerin konuşması
 

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