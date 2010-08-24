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EMNİYET MÜDÜRÜ AVCI'NIN KİTABINDAKİ İDDİALAR ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 19:44

-EMNİYET MÜDÜRÜ AVCI'NIN KİTABINDAKİ İDDİALAR ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tarafından yazılan ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitap ile ilgili inceleme başlattı. Alınan bilgiye göre, Avcı'nın kitabında yer verdiği iddialar ve basında buna ilişkin yayınlanan haberler, Başsavcılığı harekete geçirdi. Kitapta yer verilen iddialarla ilgili inceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların doğruluğunu araştıracak. İnceleme, terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Başsavcıvekilliğince gerçekleştirilecek. İnceleme sonrasında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

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