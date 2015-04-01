T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Emniyet Müdürlüğü’ne silahlı saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne akşam saatlerinde saldırı düzenleyen iki kişiden biri polis tarafından öldürüldü. Diğer saldırgan yaralı olarak yakalandı.

01 Nisan 2015 22:35


İstanbul Valisi Vasip Şahin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne üzerindeki bomba ve uzun namlulu silahla saldırı düzenleyen kadın saldırganın polis tarafından öldürüldüğü açıklandı. Yaralı olarak kaçan diğer saldırganın ise yakalandığı belirtiliyor. Olayda bir polis memurunun yaralandığı bildirildi. Olay sonrasında Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Öte yandan İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Antalya başta olmak üzere ülke genelinde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 60'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki rehine krizinde dün hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz için adliyede bir tören düzenlendi. Savcı Kiraz'ın cenazesi törenin ardından Eyüp Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Savcı Kiraz'ın cenazesi, törenin ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Emniyet MüdürlüğüValisi VasipVatan CaddesiEskişehirAntalyaAdliyesiSavcı Mehmet Selim KirazKirazEyüp CamiiBaşbakan Ahmet DavutoğluCumhurbaşkanı Abdullah GülEyüp Sultan MezarlığıWelle Türkçe DW Reuters AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24