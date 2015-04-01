Emniyet Müdürlüğü’ne silahlı saldırı



İstanbul Valisi Vasip Şahin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne üzerindeki bomba ve uzun namlulu silahla saldırı düzenleyen kadın saldırganın polis tarafından öldürüldüğü açıklandı. Yaralı olarak kaçan diğer saldırganın ise yakalandığı belirtiliyor. Olayda bir polis memurunun yaralandığı bildirildi. Olay sonrasında Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Öte yandan İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Antalya başta olmak üzere ülke genelinde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 60'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki rehine krizinde dün hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz için adliyede bir tören düzenlendi. Savcı Kiraz'ın cenazesi törenin ardından Eyüp Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Savcı Kiraz'ın cenazesi, törenin ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.