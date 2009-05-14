Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı düzenlendi. Binanın 4'üncü kat duvarına isabet eden mermi hasara yol açarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı



2 kişi oldukları sanılan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.



Dağgöl Mahallesi'nde Çevreyolu üzerinde bulunan Hakkari Emniyet Müdürlüğü binasına saat 23.20 sıralarında roketatarlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz 2 kişi tarafından fırlatıldığını sanılan roket mermisi, binanın 4'üncü kat duvarına isabet etti. Hasarın meydana geldiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis alarma geçti. Hakkari Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Karanlıktan yararlanarak kaçan saldırganların yakalanması için kent içi ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı.



Hakkari Emniyet Müdürlüğü binasına yapılan roketli saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

