-EMNİYET MÜDÜRLERİNİN İFADELERİ ALINACAK TRABZON (A.A) - 22.02.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay ile polis başmüfettişi Levent Yarımel'in ifadeleri talimatla alınacak. Alınan bilgiye göre, Rize Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda, Hrant Dink'in İstanbul'da öldürülmesinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma görevlilerinin olayda herhangi bir ihmalleri olup olmadığı konusundaki soruşturmayı genişleten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin isteği doğrultusunda harekete geçti. Başsavcılık, mahkemenin, ayrıntılı beyanlarının alınmasını istediği dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay ile polis başmüfettişi Levent Yarımel'in talimatla ifadelerinin alınması için bulundukları adreslerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı yazdı. Buna göre, Trabzon'da bulunmadıkları öğrenilen Altay ve Yarımel'in ifadesi, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının isteği doğrultusunda, oturdukları ildeki Başsavcılıkça alınacak. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın talimatla ifadesinin alınması için de bulunduğu ildeki Başsavcılığa yazı yazacağı belirtildi. Bir süre önce ''Uyuşturucu ticareti yapmak'' ve ''Suç örgütüne üye olmak'' iddiasıyla 22 sanıkla yargılandığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava kapsamında tahliye edilen Emin Arslan'ın önceki adresinin değiştiği, bu nedenle Arslan'ın yeni adresinin tespitine çalışıldığı belirtildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının Arslan'ın yeni adresinin tespit edilmesinin ardından talimatla ifadesinin alınması için adresinin yer aldığı ildeki Başsavcılığa da yazı yazacağı öğrenildi. -DİNK AİLESİ, BAŞSAVCILIĞA DİLEKÇE GÖNDERDİ- Başsavcılık yetkilileri, Arslan, Altay ve Yarımel'in ifadelerinin ''şüpheli'' olarak değil, ''ifade sahibi'' olarak alınacağını belirterek, Rize Ağır Ceza Mahkemesinin istediği bu ve benzeri işlemlerinin yapılması sonrası soruşturma dosyasının, daha önce verdikleri ''kovuşturmaya yer olmadığı''na dair kararın kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde bir karar alınması için yeniden aynı mahkemeye gönderileceğini ifade ettiler. Yetkililer, Dink ailesinin kendilerine bir dilekçe göndererek, Arslan, Altay ve Yarımel'den bazı hususların sorulmasını istediğini ifade ederek, ailenin istediği hususların da bu kişilere sorulacağını belirttiler. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 2007'de, Dink cinayetine ilişkin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün bazı görevlileri hakkında açtığı soruşturmada ''kovuşturmaya yer olmadığı'' yönünde karar vermişti. Dink ailesinin avukatlarının bu karara yaptığı itirazın reddine karar veren Rize Ağır Ceza Mahkemesinin kararı söz konusu dönemde kesinleşmişti. Ayrıca, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde, ''Görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma'', sadece Albay Ali Öz hakkında ise Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ''Görevi ihmal'' suçundan dava açılmıştı. Dink ailesi, geçen yıl Trabzon'a en yakın Ağır Ceza Mahkemesi olması sebebiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği bir başka dilekçede, Cumhuriyet Savcılığının Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında verdiği ''takipsizlik'' kararının, şüpheliler hakkında ortaya çıkan olguların araştırılmadan verildiği savunularak, kararın kaldırılması istenmişti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ise emniyet ve jandarma görevlileri hakkında sonradan ortaya konulan yeni iddia, isnat ve delil bulunmadığını ve ileri sürülen hususların soruşturma evrakı içinde incelenip değerlendirildiğini belirterek, aynı konuda mükerrer soruşturma yapılamayacağından ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar vermişti. Dink ailesinin itirazını değerlendiren Rize Ağır Ceza Mahkemesi kararında, itiraz dilekçesi ve eklerinde ismi geçen tanık Emin Arslan'ın ifadesinin ayrıntılı bir şekilde tespiti ve Arslan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/972 sayılı soruşturma dosyasına verdiği ifadenin onaylı örneğinin getirilmesini ve ifadesinde isimleri geçen Levent Yarımel ile Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın ayrıntılı beyanlarının alınması gerektiğini belirmişti. Mahkeme heyeti, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının ''kovuşturmaya yer olmadığına'' dair kararına Dink ailesince yapılan itirazın kabulüne karar vererek, soruşturmanın genişletilmesine ve işin niteliği gereği eksik ve araştırılması gereken hususların soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Savcısınca yerine getirilmesine karar vermişti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararı usul yönündeki eksiklikleri gerekçe göstererek Rize Ağır Ceza Mahkemesine iade etmişti. Dosyayı yeniden değerlendiren Rize Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay Genel Kurulunun 2007/247 esas, 2007/257 karar sayılı kararına atıfla soruşturma aşamasında birtakım eksiklerin tamamlanmadığının tespit edilmesi halinde soruşturma evresinin Cumhuriyet Savcısınca tamamlanması gerektiğini belirtmişti. Aksi durumun kabulü halinde soruşturma safhasının asıl yetkili Cumhuriyet Savcısı varken istisnai yetkili olan Sulh Ceza Hakiminin soruşturma yapması sonucunda ulaşılacak durumun yeni CMK'nın getirdiği sistem ve yasanın amacına aykırılık oluşturacağını ifade eden Rize Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısının soruşturmanın genişletilmesi işlemini yapmasına engel yasal bir düzenleme bulunmadığını, bu nedenle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin reddedilmesine karar vererek dosyayı yeniden Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Başsavcılık da mahkemenin kararı doğrultusunda daha önce ''takipsizlik kararı'' verdiği soruşturmanın genişletilmesine ve mahkemenin istediği işlemlerin yerine getirilmesine karar vermişti.