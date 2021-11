Emniyet müdürlerine yönelik suçlamalar sürüyor; “Zarflar evde hazırlanırdı, Gençlik Parkı’nda buluşup verirdik"

Elektronik şirketi Yu-Ma-Tu’nun sahiplerinden iş insanı Tuncay Çapraz’ın boşanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz görevdeki emniyet müdürlerine kadar uzanan iddialarına ilişkin konuştu. Çapraz, boşanma aşamasındaki eşinin emniyetçilere verdiğini iddia ettiği rüşvetlere kendisinin zaman zaman aracılık ettiğini söyledi. Çapraz, “Zarflar evde hazırlanırdı. İçlerinde dolar ya da TL olurdu. Ancak bu zarfları evlerde vermezdik. Ankara’da bulunan Gençlik Parkı’nda buluşup, orda verirdik” dedi.

Jale Çapraz, Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtladı. İş insanı Tuncay Çapraz’ın boşanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz, eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, koruma ve uzaklaştırma kararı verilmesi talebinde bulundu. Çapraz dilekçesinde eşi Tuncay Çapraz’ın eski İstanbul Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş, şu an Muğla İl Emniyet Müdürü olan Süleyman Suvat Dilberoğlu, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Adem Demir, şu an İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş ile eski İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman’a rüşvet verdiği emniyetçilerin ise her türlü konuda eşine yardımcı oldukları iddiasında bulundu.

"Ersan Dalman beni bir iki kez gördüğünü söylemiş, yalan"

Dilekçesinde yer alan iddialara ilişkin konuşan Jale Çapraz, “Ersan Dalman gazetenize yaptığı açıklamada beni bir iki kez gördüğünü söylemiş. Yalan. Kendisi çok samimi aile dostumuzdu. Ersan Bey boşanma aşamasında olduğum eşim Tuncay Çapraz ile sık sık Yunanistan’a giderdi. Döndüklerinde içki almış olurlardı. Bize gelip içerlerdi. Biz o dönem Alkent’te yaşıyorduk. Aralarında para bağlantısı vardı” diye konuştu. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a yönelik iddialarını da sürdüren Çapraz, “Zafer Ankara’da görevliydi. Bir süre açığa alındı. O süreçte dahi görüşüyorduk. Zafer’e parayı Ankara’da bulunan Gençlik Parkı’na gider orada verirdik. Zafer Bey’in oğlu M. okulu bitirdikten sonra 2 yıl boyunca Yu-Ma-Tu’nun teknolojik eşyalarını sattı. Bunu bütün Ankara bilir. Bu eşyaları Tuncay Çapraz bedava verdi ona. Eşim hep anlatırdı. Zafer Bey’e verilen şeyler onun kız kardeşinin üzerine yapılırdı. Tuncay Çapraz, Zafer Aktaş’ı Finlandiya’ya kayağa dahi götürdü. Türk Hava Yolları ile Helsinki üzerinden Rovaniemi’ye uçtular. Kayıtlar mevcuttur. Yaşadığım bu süreçte Zafer Aktaş’ın eşi beni aradı. ‘Basına çıkmana Zafer çok kızdı. Bir daha basına çıkmayacaksın. Eşinle hemen barışacaksın. Can güvenliğin yok’ dedi. Ben Zafer Aktaş yüzünden bir şey yapamıyorum. Bu bir boşanma davasıydı hakkımı aramama engel oldu” ifadelerini kullandı.

Tuncay Çapraz: İddialar asılsız

Jale Çapraz’ın dilekçesindeki iddiaların ardından dün Tuncay Çapraz yazılı bir açıklama yaptı. Çapraz’ın açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı:

“Jale Çapraz’ın intikam amaçlı vermiş olduğu dilekçede; benim eskiden ailecek tanıdığım arkadaşlarıma yönelik, hayal ürünü, gerçekdışı, birçok iftira atmıştır. Aramızda Yaşanan çekişmeli boşanma sürecinde asılsız iddialarla gündeme gelen bürokrat arkadaşları tamamen aile içinde yaşanan sorunlarla istemeden de olsa üzdüğüm için ailem adına özür diliyorum.”

TIKLAYIN - İş insanı Tuncay Çapraz'ın boşanma aşamasındaki eşinin ifadesinde, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda polis hakkında rüşvet iddiası