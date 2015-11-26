Polisten kadınlara ‘soğuk’ uyarısı: Gecenin bu soğuğunda hanımları ıslatmak istemeyiz!

Batman'da dün akşam saatlerinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle KESK'e üye kadınların düzenlemek istedikleri meşaleli yürüyüşüne, bildirim yapılmadığı için polis izin vermedi. Batman Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Dönmez, yürüyüş yapmak isteyen kadınlara, "Yürüyüş saatleri bellidir. Güneş batmadan daha önce bildirim yapmanız gerekir. Bu saatte, gecenin bu soğuğunda hanımları ıslatmak istemeyiz. O yüzden açıklamanızı burada yapın" uyarısında bulundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Arif Arslan ve Reşat Yiğiz’in haberine göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, KESK'e bağlı sendika üyelerinin dün akşam saatlerinde düzenlemek istedikleri meşaleli yürüyüşe, daha önce bildirim yapılmadığı gerekçesiyle izin verilmedi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın da aralarında bulunduğu kadınlar, Eğitim-Sen Batman Şubesi önünde meşale yakarak yürümek istedi.

"Kadına şiddeti pankartta yazdığınız devlet mi yapıyor?"

Yürüyüş öncesi Batman Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Dönmez ile Eğitim-Sen Şube Başkanı Zelife Bulut arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Müdür Yardımcısı Dönmez, bildirim yapılmadığı için yürüyüşe izin verilmeyeceğini aktararak, yürüyüşün yapılması halinde müdahalede bulunacakları uyarısında bulundu. Dönmez, "Herkes kendine göre kanun yazamaz, bu ülkenin kanunları gece eylemine izin vermiyor. Bu bir gösteridir. Yürüyüş saatleri bellidir. Güneş batmadan daha önce bildirim yapmanız gerekir. Bu saatte gecenin bu soğuğunda hanımları ıslatmak istemeyiz. O yüzden açıklamanızı burada yapın. Burada basın açıklamanızı yapabilirsiniz. Bu halde kalabalık ve meşaleli halde yürüyemezsiniz. Kadına şiddeti pankartta yazdığınız devlet mi yapıyor? 'devletin şiddetine son' diyorsunuz. Ben size söylediklerimi söyledim. Yaptıklarınız kanuna aykırıdır. Anonsumu da yaparım, devam ettiği takdirde müdahalede bulunurum" dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Zelife Bulut ise, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için meşaleli eylem yapmak istediklerini belirterek, "Biz yolu işgal etmeyeceğiz. Kaldırımda yürüyeceğiz. Biz burada kadına yapılan şiddeti dile getirmek işitiyoruz" diye konuştu.

Yürüyüşe izin çıkmaması üzerine kadınlar Eğitim-Sen Şubesi önünde basın açıklaması yaparak, olaysız bir şekilde dağıldı.