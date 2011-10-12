Emniyet müdür yardımcısına saldırı!

T24

Olay saat 12.15’de Hasanbeyli- Osmaniye karayolu Kızıldere Mevkii’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Erol, bugün sabah gittiği Hasanbeyli İlçesi’nden incelemelerde bulunduktan sonra adı açıklanmayan şoförünün kullandığı makam otomobile ile Osmaniye’ye dönmek üzere yola çıktı.Araç Kızıldere Mevkii’ne geldiğinde ormanlık alandan resmi makam otomobiline ateş açıldı. Şoför, silah sesleri üzerine hızla bölgeden uzaklaşıp yakındaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne gitti. Burada yapılan kontrolde otomobilde 3 kurşun izi tespit edildi. Müdür Yardımcısı Erol’un verdiği bilgi üzerine bölgede polis ve jandarma operasyon başlattı.Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, yapılan saldırının bir terör faaliyeti olduğu üzerine durduklarını söyledi. Emniyet Müdür Yardımcısı’nın Hasanbeyli’de denetim yaptıktan sonra Osmaniye’ye dönerken ormanlık alanda silah sesleri duyduğunu belirten Cerrah, "Silah sesleri üzerine Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne gelen arkadaşların yaptığı incelemede otomobilde 3 kurşun izi tespit edilmiş, olay araştırılıyor ama polis otomobiline yapılan saldırının bir terör faaliyeti olduğu üzerinde duruyoruz" dedi.