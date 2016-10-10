Emniyet İstihbarat Başkanı Engin Dinç ilk kez Dink cinayeti duruşmasında

Eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili davanın 15. duruşmasında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç sanık sıfatıyla geldiği mahkemede ilk kez ifade verdi.

26 yıla kadar hapsi istenen Engin Dinç, cinayetle ilgili olarak dönemin İstanbul İstihbarat Daire Başkanı Ahmet İlhan Güler'i suçladı.

Engin Dinç, 2007'de işlenen cinayet öncesinde Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Dinç, cinayet istihbaratını üstlerine ve İstanbul İl Emniyetine vermemekle suçlanıyor.

Cinayetten 7 ay önce Afyon'a tayin olduğunu açıklayan Dinç, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben 30 Haziran 2006 tarihinde Trabzon İstihbarat Şubesi'nden irtibatımı kestim. 7 ay sonra da bu cinayet işlendi. Cinayeti haber kanallarından öğrendim. İstihbaratçı olarak bunu kim işlemiş olabilir diyerek Ahmet İlhan Güler'i aradım. Güler'e ulaşamadım. Ali Fuat Yılmazer'i aradım, telefonu meşguldü. Telefonu açan başka bir şube müdür yardımcısına cinayet ile ilgili olarak 'Yasin Hayal grubu vardı bunu takip edin' dedim.

Engin Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cinayetten 7 ay önce görevimden ayrıldım. Bu sırada düşünce ve niyet aşamasındaydı. Eylem aşamasına geçildiğini düşündüğümüzde bildiririz. O dönemde elimizden geleni yaptık. Eğer biz Trabzon'da kalsaydık hakikaten o dönemde 'Kaderin de önüne geçilmez' ama bu aşamaya getirmeden operasyonu yapardık diye düşünüyorum. Bu bizden sonraki arkadaşların cevap vermesi gereken husustur."

"Yasin Hayal'in İstanbul'da ses getirecek eylem yapacağı" bilgisinin yazılı olduğu raporu okuyan Engin Dinç, "Yazılan yazıdan bir polis, bir istihbaratçı ne anlar? 6 kişinin yaralanması eyleminden bahsediyoruz. Kasten öldürmekle suçlanıyorum. Ahmet İlhan Güler'i 4 kez aradım aynı gün. Kendisi aramadığımı söylüyor ama... Ahmet İlhan Güler'e, "Dink'in hedef olarak seçildi, bu şahsı korumak lazım. Bizim burada bir grup var bu adamı hedef seçti dedim' Bunu korumanız gerekir' dedim" diye konuştu.

Savcılığın davada ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla açtığı davada, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek tutuklu olmak üzere toplam 35 kamu görevlisi sanık olarak yargılanıyor.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 10 tutuksuz sanığın da yer aldığı duruşmaya, Ogün Samast ve Yasin Hayal hükümlü olarak bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.