Emniyet işkenceyi gizledi

Ergenekon dosyasına temel oluşturan Tuncay Güney'in polis ifadesinin, dava dosyasında ciddi eksiklikler içerdiği ortaya çıktı. Emniyet'in gönderdiği çözümlerde Güney'in işkence gördüğü şüphesini doğuran ifadelerinin konulmadığı belirlendi.



Milli İstihbanat Teşkilatı’nın (MİT) ‘Ergenekon Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği ses kaydı ile 2001’de Tuncay Güney’e İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde kötü muamele yapıldığı ortaya çıkarken, bu kez aynı polis biriminin geçen yıl da Ergenekon savcılığına gönderdiği Güney’e ait mülakat dökümlerinde ‘işkence ve kötü muameleye’ ilişkin bölümleri sakladığı ortaya çıktı.



Ergenekon dosyasına giren bilirkişi tutanağına göre, iddianameye temel oluşturan çözümlerin üç ayrı yerinde, Tuncay Güney’in mülakat öncesi kötü muamele gördüğüne ilişkin ifadeleri ‘anlaşılmamış’ sayılıp metne konulmadı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Güney ve Ümit Oğuztan’a ait ifadelerle ilgili çözüm tutanaklarını ve dördü Güney’e, biri de Oğuztan’a ait beş ses ve görüntü CD’lerini karşılaştırma yapması için bilirkişi tayin etmişti. 27 Şubat 2009’da atanan bilirkişi, TV’lerde de yayımlanan Güney’in görüntülü ifadeleriyle, birinci Ergenekon İddianamesi’nin 442. ek klasöründe yer alan 128 sayfalık çözümlerini karşılaştırdı.



Tuncay Güney’in polis ifadesi TRT’de yayımlanmıştı. Bilirkişi, Güney’in bant çözümlerine konulmayan sözlerini (yanda, altı çizili ifadeler) tutanaklara ekledi.



Karşılaştırmalı rapor



Bu çözümler, İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde görevli sekiz polis tarafından 6 Şubat 2008’de yapılmış ve iddianameye temel oluşturmuştu.



Kendi çözümüyle önceki dökümü karşılaştıran bilirkişi, önceki tutanakta yanlış yazılan ifadelerin ‘üzerlerini çizerek’ doğrusunu koydu. Yanlış anlaşıldığı veya anlaşılmadığı gerekçesiyle tutanaklarına konulmayan ya da yerine üç nokta bırakılan bölümleri de, koyu puntolu harflerle ve altları çizili halde gösterdi.



163 sayfalık raporda; dökümlerde, çok sayıda hatalı yazıma ve ‘anlaşılmadığı’ için metne konulmayan ifadeye rastlanıldı. Yeni tutanağa eklenen bu ifadelerde; Güney’in mülakattan önce kötü muamele gördüğünü ve baskı altında ifade verdiğini gösteren üç ayrı bölüm de var.

Tutanakların 22, 32 ve 69. sayfalarında yer alan bu ifadeler, 2008’de hazırlanıp Ergenekon savcılığına gönderilen ve iddianameye temel oluşturan çözümlerde ‘ayıklama’ yapıldığını gösteriyor.







Yeni çözüm tutanağı, sayfa 22:

S.2. : Tamam şimdi daha önceden unutursam hatırlat diye söyledin bu Susurluk olayında değişik yönlerden bu olayın yönlendirilmesi faaliyetleri oldu, basma onlardan bahsetmiştin bahsedecektin daha öncede bahsettin. bahsetmiştin Onlardan

biraz bahset

T.G. : nasıl basına

S.2 : Basında bu susurluk olayının yönlendirmesi olayı

T.G. : Ben size şeyi anlatayım dünde şey yapamadım, şimdi siz de takdir edersiniz iki gözlerin kapalı olupda konuşmak farlı yani başka başka, biraz heyecandan şeyden şimdi şimdi hatırlıyorum. Susurluk kazasının, şimdi ben size kazayı anlatayım.

Eski çözüm tutanağı, sayfa 23

S. : Tamam şimdi daha önceden .... söyledin, bu Susurlukk olayında değişik yönlerden bu olayın yönlendirilmesi faaliyetleri oldu, basın onlardan bahsetmiştin. Onlardan bahset.

T.G. : Ben size şeyi anlatayım dünde şey yapamadım, şimdi siz de takdir edersiniz ..... başka .... başka, biraz heyecandan şimdi hatırlıyorum. Susurluk kazasının, şimdi ben size kazayı anlatayım.







Yeni çözüm, sayfa 32:

T.G. : Bugün daha rahat konuşuyorum ve daha rahat aklıma geliyor. Neden bu siz benim psikolojimi tanımlıyorsunuz ve biliyorsunuz

S. : İyi biliyoruz evet

T.G. : Ha, bunun için ama bana bunu şu konuştuklarımızı gözüm kapalı bir yerde konuşsaydık yine aklıma gelmeyebilirdi yani ayrıntılı olarak ama benim kötü niyetimden değil

S. : Hayır ben hatırlatıyorum ama bak

T.G. : Hatırlıyorum bakın çantayı Drej Ali’ nin aldığını

Eski çözüm tutanağı:

T.G. : Bugün daha rahat konuşuyorum ve daha rahat aklıma geliyor. Neden bu siz benim psikolojimi tanımlıyorsunuz ve biliyorsunuz ..... hatırlıyorum bakın çantayı Drej Ali’nin aldığını





Yeni çözüm tutanağı sayfa 69: T.G. : Sedat Pekerin para transferlerini ben biliyor olsam zaten söylerim ha dünkü gibi bir oda olsa hakkatten aklıma gelmez şey yaparım analatabilivor muyum pimpiriğiim ben bir de ben nazik büyümüşüm ben ne kadar fakir bir aile seyide olsa kimyam hani Korkmaz Yiğitin dediği gibi şak diye değişir şey olarak söyleyeceğim şeyleride unutuyor olabilirim siz bir soru sormuştunuz ona cevap vereyim.

Eski çözüm tutanağı, sayfa 68: T.G.: Sedat Pekerin para transferlerini ben biliyor olsam zaten söylerim pimpiriğiim ben bir de ben nazik büyümüşüm kimyam hani Korkmaz Yiğitin dediği gibi şak diye değişir siz bir soru sormuştunuz ona cevap vereyim. (Radikal)





