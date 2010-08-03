Emniyet güçlerinin önünde 8 kurşun yedim

T24

Tuhaf günler

Direksiyonda polis vardı

Emniyet güçleri bizi korumadı

5 gün yoğun bakım servisinde kaldı





Aracın sahibine gözaltı

Türkiye 25 Temmuz gecesinden sonra neredeyse bir hafta süreyle ‘halk çatışması’nın kıyılarında gezdi. İnegöl ve Dörtyol’da çıkan olaylarda karakollar ve dükkânlar taşlandı, araçlar kundaklandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.Olaylardan ilki, 25 Temmuz gecesi İnegöl’de görünüşe göre Kürt minibüs şoförüyle mahalleli gençler arasındaki kavgadan çıktı. Kısa sürede ilçeyi sardı.Ertesi gün, dört polisin şehit edilmesiyle Hatay Dörtyol karıştı. 26 Temmuz gecesi, olayla ilgili dört şüpheli yakalandı. Ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğü bahçesinde ‘Polis katilleri yakalandı’ diye bir söylenti çıktı. Aynı dakikalarda yakalanan dört kişi Emniyet’e getirilirken, burada toplanan bir grup bu kişileri linç etmeye kalktı. Bir kişi yaralandı.Yetkililer ‘bu kişilerin saldırının ardından ters yola girmeleri nedeniyle yakalandıklarını ve polise saldırı ile ilgilerinin olmadığını’ açıkladı.Yaralı kişi linç tehdidi altında ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Diğer üç kişi ise bir süre sonra serbest bırakıldı. Yaralı kişinin kimliğinin açıklanmaması, spekülasyonlara yol açtı.Vücudunda kurşun yaralarıyla linç ortamından kaçırılan yaralı Mehmet Bozkurt, yoğun bakımdan çıktı ve olaydan bir hafta sonra ‘o gece’yi şöyle anlattı:Mehmet Bozkurt, Şanlıurfa’da çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Beş çocuk babası. İkisi aynı zamanda akrabası olan üç arkadaşıyla Erzin Kaplıcaları’na tatil için gelmişti. Dönmeden alışveriş için Dörtyol’a gittiler. 63 ZM 134 plakalı otomobille tur atarken silah sesi duydular.“Arabayı ben kullanıyordum. Silah sesi duydum. Sonradan öğrendik ki polisler vurulmuş. Arabadaki arkadaşlarım ‘dur’ dedi, durmadım. Mermi sıkılan yerden 300-400 metre uzaklıkta polis aracını görünce durduk. Panikledik, ne olduğunun farkında değildik. Polis bizi aldıktan sonra ben ‘Suçumuz nedir ağabey?’ diye sordum. ‘Suçunuz polis vurmak’ dediler. ‘Ağabey, biz polis vurmadık’ dedim. ‘Yok siz vurmuşsunuz’ dedi. Biz dört polisi niye öldürelim, vuralım? Elimiz polise uzanmaz. Niye ateş açalım, açmaya hakkımız yok.”Polisle tartışmaya girmeden Emniyet Müdürlüğü’ne gitmeyi kabul ettiklerini söyleyenBozkurt, ‘ters yöne giren araç’ iddiasının perde arkasını da anlattı:“Bizi gözaltına alan polis direksiyona geçti ve aracı ters yönde giderek kullandı. Hızla gittik. Araçtan inerken Emniyet bahçesinin ortasında iki sivil kişi ateş açtı. Polis de olabilir, vatandaş da olabilir. Tartışma olmadı. Terörist diye gösterip vurdular bizi. Hiçbir zaman bizim elimiz polise kalkmaz.”Kaplıca tatili için evden çıkıp lincin eşiğinden dönen Mehmet Bozkurt, ‘vicdan muhasebesi’ istiyor:“Başımın belası tatil oldu. Emniyet bahçesinde birileri arabaya girdiler. Araba da hasar gördü, paramparça oldu. Beş-altı kişiydiler. Belden aşağımdan sekiz kurşun yedim. İyileşmek için dua ediyorum. Hakkımı istiyoruz. Mağduruz. Terörist değiliz biz. Ne işimiz var teröristlerle. Çiftçilik yapıyorum. İnsan olan hakkımı arasın. Herkes elini vicdanına koysun. Olayın yaşandığı an Dörtyol Emniyet’i bizi korumadı.”Adana Numune Hastanesi’ndeki ameliyatların ardından beş gün yoğun bakım servisinde kalan Bozkurt hâlâ hastanede. Bozkurt’un ağabeyi Ahmet, polis vuracak insanlar olmadıklarını vurguladı:“Aynı bayrak altında yaşıyoruz. Polis kimdir? Benim kardeşimdir. Ben de askerliğimi yaptım. Herkes yaptı. Polisle, askerle alakamız yok. Şanlıurfa’dan geldim, kardeşimi bu halde buldum. Bu bayrağın altında yaşıyorsak, hakkımız var. Polis araştırıyor. Ölen dört polis; dört keçi ya da sinek değil. Koskocaman dört polis şehit veriliyor” diye konuştu. Ağabey Bozkurt, Mehmet Bozkurt’un eşinin olayı bildiğini fakat beş çocuğunu “Babanızın arabası arıza yaptı” diyerek kandırdıklarını söyledi.Bu arada, dört polis memurunun şehit edilmesinde kullanılan ve gasp edildiği bildirilen aracın sahibi gözaltına alındı. MHP’li Payas Belediyesi Meclis Üyesi olan Bestami Kılıç, daha önceki ifadesinde, Amanos Dağları’nda Paşalı Yaylası’na giderken PKK mensubu beş kişi tarafından durdurularak otomobilin gasp edildiğini açıklamıştı. Otomobil daha sonra Çağlalık köyü yakınlarında terk edilmiş şekilde bulunmuştu. Olay sonrasında ifadesi alınan Kılıç, dün gözaltına alındı. Kılıç’ın olaydan bir süre önce jandarma istihbaratçılarıyla görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı.